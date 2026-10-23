Yemen ordusu: Husilere 24 saatte 780 saldırı düzenlendi

Yemen’de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar farklı cephelerde sürerken, Yemen ordusu son 24 saatte gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Ordunun bildirdiğine göre, Husilerin komuta unsurları, askeri mevzileri ve ikmal hatlarına yönelik 780 hassas saldırı düzenlendi.

Yemen’deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Yemen ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Husileri hedef alan 780 hassas saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, "Silahlı kuvvetlerimiz, ‘Yemen Şafağı Operasyonu’ kapsamında kuzey cephesi, el-Cevf, batı Marib, el-Beyda ile güney ve batı cephelerinde düşmana yönelik askeri baskıyı sürdürmektedir. Son 24 saat içerisinde terörist Husi milislerinin komutanlarını, toplanma alanlarını, takviye birliklerini, ağır silah mevzilerini, askeri üs ile araçlarını, personel taşıyıcılarını ve ikmal hatlarını hedef alan 780 hassas saldırı gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Sahadaki inisiyatifimiz güçlendi"

Art arda gerçekleştirilen bu saldırıların Husilerin lojistik destek kabiliyetlerine büyük bir darbe indirdiği vurgulanarak, "Bu durum sahada inisiyatifimizi güçlendirmiş ve birliklerimizin çeşitli cephelerdeki hücum görevlerini kararlılıkla sürdürmesine olanak tanımıştır. Operasyonlar sonucunda yaklaşık 512 Husi milis etkisiz hale getirilmiş, Husilere ait 330’dan fazla askeri araç imha edilmiştir" denildi. Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine bağlı silahlı kuvvetlerin Husilere karşı mücadeleyi sürdüreceği kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamdaki tüm adımlar, uluslararası insancıl hukuka uygun olarak, sivillerin ve sivil unsurların korunması için gerekli tüm önlemler alınarak atılacaktır" hatırlatmasında bulunuldu.

Suudi Arabistan: "Husi füzesi önlendi"

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan’ın Necran kentine doğru bir balistik füze daha fırlattığını belirterek, "Söz konusu füze engellenmiş ve imha edilmiştir" dedi.