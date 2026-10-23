  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İzmir'de CHP'den AK Parti'ye geçişin perde arkası! Tugay'dan Erdoğan'a övgü dolu sözler İsrail ve ABD savaş uçakları İrak hava sahasını yol geçen hanına çevirdiler! SAVAŞIN AYAK SESLERİ Yargıda gecikmelere son verecek tarihi adım! Adalet Bakanı Akın Gürlek reform niteliğindeki kararı duyurdu! Provokatör Arapkirli’ye kötü haber: Hakkında dava açıldı AK Parti'den iftira paylaşımlarına tepki: Karanlık odaklar iş başında! Kirli senaryolara izin verilmeyecek Bir zamanlar SİHA kamerasını vermiyorlardı! Şimdi savunma iş birliği için Ankara’ya geldiler İzmir’de su ve ulaşım tarifelerinde yeni dönem! Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay indirim kararlarını duyurdu! Karadeniz’de terör ateşi kıyılarımıza ulaştı! Rusya açıklarında vurulan gemi sürüklenip kıyılarımıza demirledi: Gazze’ye giden yardım tırlarına Siyonist engel! İşgalciler yolu kapattı Sokaktaki gerilim parlamentoya sıçradı! O ülkede milletvekilleri birbirine girdi
Dünya MSB değerlendirdi: Dört ülkeden beş hedef!
Dünya

MSB değerlendirdi: Dört ülkeden beş hedef!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
MSB değerlendirdi: Dört ülkeden beş hedef!

Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan’ın imzaladığı Bedir Mutabakatı ile stratejik ortaklıkların kurulması, ortak üretimin geliştirilmesi, savunma projelerinin yürütülmesi, AR-GE’nin artırılması ve tedarikin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan’ın imzaladığı Bedir Mutabakatı ile stratejik ortaklıkların kurulması, ortak üretimin geliştirilmesi, savunma projelerinin yürütülmesi, AR-GE’nin artırılması ve tedarikin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), basını bilgilendirme toplantısını “Uluslararası En İyi Askerî Uçangöz Takımı Yarışması” (BIMDTC-2026) kapsamında Sincan Temelli’deki Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı’nda düzenledi. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan bakanlık, Türkiye’nin güvenlik öncelikleri doğrultusunda yürütülen çalışmaların ayrıntılarını paylaştı. Bakanlık, salı günü Meclis Dışişleri Komisyonunda görüşülmesine başlanacak olan Mekke Anlaşması’nın ardından Doha’da Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında imzalanan Bedir Mutabakatı ile savunma sanayisi alanında ortak projelerin hayata geçirilmesi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin artırılması, altyapı ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, ortak üretim kapasitesinin geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti. MSB, mutabakatla dört ülke arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir stratejik ortaklıkların tesis edilmesi hedeflenirken iş birliğinin bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

 

EUROFIGHTER’DA YENİ AŞAMA

Türk Hava Kuvvetlerinin harekât ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Katar’dan Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan bakanlık, Doha tarafından taslak eğitim programı ve satış sözleşmesinin hazırlanarak Türkiye’ye gönderilmesinin beklendiğinin altını çizdi.

AB’YE LİBYA CEVABI

MSB, Libya Temsilciler Meclisi’nin Deniz Yetki Alanları Mutabakatının onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, AB ve Yunanistan’ın tepkilerine “Üçüncü tarafların değerlendirmeleri mutabakatın hukuki geçerliliğini ortadan kaldıramaz” cevabını verdi.

MSB’NİN BÜTÇESİ ARTIRILDI

Bölgede yaşanan gelişmeler ve değişen güvenlik ortamı doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât ihtiyaçlarının süratle karşılanması ve savunma kabiliyetlerinin sürekli geliştirilmesi amacıyla MSB’nin 2027 yılı bütçe ödeneği artırıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23