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Gündem Yunan Ukrayna'dan ders aldı! Aleksis Çipras'tan dikkat çeken Türkiye çağrısı
Gündem

Yunan Ukrayna'dan ders aldı! Aleksis Çipras'tan dikkat çeken Türkiye çağrısı

Syriza lideri Çipras, Başbakan Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik tutumuna tepki gösterdi. Çipras, Ankara ile diyalogdan yana olunması gerektiğine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 09:17:00 -
Yunan Ukrayna'dan ders aldı! Aleksis Çipras'tan dikkat çeken Türkiye çağrısı

Yunanistan Parlamentosu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları görüşüldü.

Ülkedeki ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak Syriza'nın lideri Aleksis Çipras, parlamentodaki konuşmasında, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin dış politikasını eleştirdi.

Ukrayna krizi ve Ankara ile diyalog açıklaması

Türkiye ile diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğinin önemine vurgu yapan Çipras, "Bizim düşüncemize göre Ukrayna krizinin getirdiği istikrarsızlık ve yeniden sınıflandırma, Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi amacıyla Türkiye ile esaslı bir diyaloğu aktif olarak talep etmemiz için ek bir sebeptir." dedi.

Türkiye uyarısı: Israrınız yanlış

"Atıl diplomasi stratejisi seçiminizi haklı çıkarmak için Türkiye'nin sözde izole edildiğine ilişkin yanılsamalı anlatımınızda ısrar etmeniz yanlıştır." diyen Çipras, "Siz ve iktidar yanlısı basın organlarının, Türkiye'nin gelişmelerden faydalanarak Yunanistan ile kriz çıkaracağına ilişkin öngörülerde bulunması yanlıştır." ifadesini kullandı.

Miçotakis: Türkiye ile diyalog kapısını kapatmadım

Çipras'ın konuşmasının ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, hükümetine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Miçotakis, Türkiye ile diyalog kapısını kapatmadığını ve Ankara ile diyaloğa her zaman açık olduğunu savundu.

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Yorumlar

KAPAT Kİ SENİDE KAPATSINLAR

Ezikler bitikler bitmişsiniz ALMANYA'NIN EYALETİ OLMUŞSUNUZ . Bukadar borcu kim ödeyecek
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765

Yunanlılarla ilişkiler kesilmeli içerdeki Yunan nüfusu defedilip gönderilmeli çünkü içerdeki Yunanlar ajancasustur
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