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Gündem Dışişleri'nden İsrail’in Ermeni iftirasına tepki: Türkiye'ye iftira atarak kurtulamazsınız! Soykırımcısınız, hesap vereceksiniz!
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Dışişleri'nden İsrail’in Ermeni iftirasına tepki: Türkiye'ye iftira atarak kurtulamazsınız! Soykırımcısınız, hesap vereceksiniz!

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Dışişleri'nden İsrail’in Ermeni iftirasına tepki: Türkiye'ye iftira atarak kurtulamazsınız! Soykırımcısınız, hesap vereceksiniz!

Türk Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıyan İsrail sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada “Tüm dünyanın gözü önünde Filistin’de yaptığınız soykırımdan Türkiye’ye iftira atarak kurtulamayacaksınız. Hesap vereceksiniz!” denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından soykırımcı İsrail hükümetinin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımasına ilişkin açıklamada yayınlandı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir."

"Hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında tutuklama emri bulunan Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir. Türkiye, İsrail'in bölgedeki genişlemeci ve istikrarsızlaştırıcı politikalarının son bulması ve Netanyahu hükümetinin Filistin halkı başta olmak üzere sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hukuk önünde hesap vermesi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir."

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Yorumlar

Mehmet

İsrail'in bu kez 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlaması ve Türkiye'ye karşı açtığı bu yeni propaganda savaşına, milletimizin hakimiyeti göz önünde bulundurulduğunda, şaşırtıcı gelmedi. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız Erdoğan başta olmak üzere, Türk devletine sahip çıkan tüm siyasi ve bürokratik kuruluşlar İsrail'in bu haksız iddialarına karşı gereken cevabı vermelidir. 1915 olaylarının hukuki ve tarihsel gerçekleri her zaman açık ve nettir. İsrail'in bu alçak tavırlarıyla Filistin halkı üzerindeki zulmünü örtemeye çalışması, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı göstermektedir. Türkiye olarak, İsrail'in bölgedeki yıkıcı politikalarına karşı kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz ve Filistin halkının haklarını savunmaya özen göstereceğiz.
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