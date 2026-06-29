Son yılların en sıcak yazı! Kemoterapi gören hastalar aman dikkat

"Gıda zehirlenmelerine karşı dikkat etmeliyiz" Yüksek sıcaklıklarda gıdaların daha hızlı bozulduğunu hatırlatan Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender, bağışıklık sistemi kemoterapi nedeniyle baskılanmış hastalarda gıda kaynaklı enfeksiyonların ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtti. Kalender, "Açıkta satılan yiyeceklerden uzak durulmalı, iyi pişmemiş et ve tavuk tüketilmemeli, meyve ve sebzeler bol suyla yıkanmalı, soğuk zinciri bozulmuş gıdalardan kaçınılmalıdır" ifadelerine yer verdi. Tatil Planı Doktorla Birlikte Yapılmalı Yaz tatili planlayan hastaların tedavi programlarını aksatmaması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender, uzun yolculuklar öncesinde mutlaka onkoloji hekimine danışılmasını önererek, "Kemoterapi uygulama tarihleri, kontrol muayeneleri ve ilaç planlaması dikkate alınarak seyahat programı yapılmalıdır. Tedavinin düzenli devam etmesi başarı açısından büyük önem taşır" dedi.