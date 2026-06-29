  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beklenmedik karar: Büyük beklentilere girilen savaş gemisi programı iptal edildi ‘Şutlan' Özel' Tatar Ramazanlığa soyundu! Sen önce CHP içinde oynanan oyunları boz Bu detay önemli: Ütünün üzerindeki o noktalar ne anlama geliyor? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz!.. Horasan'da Muharrem ayı etkinliği: 'Bahçe bizden, bohça bizden' Memişoğlu: Gurur duyuyoruz! Dünyanın gözü sağlık teknolojimizde Güzel haberi verdi: Katar'dan 6 milyar dolar getiriliyor GSB Spor Okulları başladı: Binlerce genç sahaya indi Dünya Kupası'nın seyirci rekoru kırıldı! Grup aşamasını 4.6 milyon seyirci takip etti Türkiye'yi dava etmişlerdi: Şimdi 'Ankara petrol anlaşmasını uzatmayacak' korkusunu yaşamaya başladılar
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Son yılların en sıcak yazı! Kemoterapi gören hastalar aman dikkat

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Son yılların en sıcak yazı! Kemoterapi gören hastalar aman dikkat

Medical Point Gaziantep Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender, yaz sıcaklarının kemoterapi hastalarını daha fazla etkileyebileceğini ve dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek önemli uyarılarda bulundu.

#1
Foto - Son yılların en sıcak yazı! Kemoterapi gören hastalar aman dikkat

Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları, özellikle kemoterapi tedavisi gören kanser hastaları için çeşitli sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Sıvı kaybı, güneşin zararlı etkileri ve enfeksiyon riski gibi faktörlerin tedavi sürecini olumsuz etkileyebileceğini belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender, hastaların yaz mevsiminde bazı önemli kurallara dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

#2
Foto - Son yılların en sıcak yazı! Kemoterapi gören hastalar aman dikkat

"Susamayı beklemeden su için" Kemoterapi gören hastalarda yeterli sıvı tüketiminin tedavinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender, "Yaz aylarında terlemeyle birlikte vücut daha fazla sıvı kaybediyor. Kemoterapi alan hastalar ise bu durumdan daha fazla etkilenebiliyor. Özellikle bazı kemoterapi ilaçları böbrek fonksiyonlarını etkileyebildiği için hastalarımızın susamayı beklemeden gün boyunca düzenli aralıklarla su tüketmeleri büyük önem taşıyor" dedi. "Güneşten korunmak tedavinin bir parçası" Bazı kemoterapi ilaçlarının cildi güneş ışınlarına karşı daha hassas hale getirebildiğini belirten Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender, özellikle öğle saatlerinde güneşe maruz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak, "Saat 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca doğrudan güneş altında kalınmamalı. Dışarı çıkılması gerekiyorsa geniş kenarlı şapka, uzun kollu ince kıyafetler ve uygun güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Güneş yanıkları tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Son yılların en sıcak yazı! Kemoterapi gören hastalar aman dikkat

"Gıda zehirlenmelerine karşı dikkat etmeliyiz" Yüksek sıcaklıklarda gıdaların daha hızlı bozulduğunu hatırlatan Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender, bağışıklık sistemi kemoterapi nedeniyle baskılanmış hastalarda gıda kaynaklı enfeksiyonların ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtti. Kalender, "Açıkta satılan yiyeceklerden uzak durulmalı, iyi pişmemiş et ve tavuk tüketilmemeli, meyve ve sebzeler bol suyla yıkanmalı, soğuk zinciri bozulmuş gıdalardan kaçınılmalıdır" ifadelerine yer verdi. Tatil Planı Doktorla Birlikte Yapılmalı Yaz tatili planlayan hastaların tedavi programlarını aksatmaması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender, uzun yolculuklar öncesinde mutlaka onkoloji hekimine danışılmasını önererek, "Kemoterapi uygulama tarihleri, kontrol muayeneleri ve ilaç planlaması dikkate alınarak seyahat programı yapılmalıdır. Tedavinin düzenli devam etmesi başarı açısından büyük önem taşır" dedi.

#4
Foto - Son yılların en sıcak yazı! Kemoterapi gören hastalar aman dikkat

"Enfeksiyon belirtileri ihmal edilmemeli" Kemoterapi sırasında bağışıklık sisteminin zayıflayabileceğini belirten Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender, "Ateş, titreme, ishal veya beklenmeyen halsizlik gibi belirtilerin gelişmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor" şeklinde konuştu. Yaz aylarında kemoterapi gören hastalar için önerilerde bulunan Doç. Dr. Kalender, "Gün boyunca yeterli miktarda su tüketin. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmayın. Güneşten koruyucu önlemleri ihmal etmeyin. Açıkta satılan ve kolay bozulan gıdalardan uzak durun. Tedavi ve kontrol randevularınızı aksatmayın. Ateş, kusma, ishal veya aşırı halsizlik gelişirse doktorunuza başvurun. Seyahat planınızı mutlaka onkoloji hekiminizle birlikte yapın" dedi.

#5
Foto - Son yılların en sıcak yazı! Kemoterapi gören hastalar aman dikkat

"Basit önlemler tedavi sürecini destekler" Yaz sıcaklarının kemoterapi tedavisinin kesilmesini gerektiren bir durum olmadığını belirten Doç. Dr. Kalender, "Doğru sıvı tüketimi, güneşten korunma, sağlıklı beslenme ve düzenli hekim kontrolü sayesinde hastalarımız yaz aylarını daha güvenli ve konforlu geçirebilir. Basit gibi görünen önlemler, tedavi sürecinin sağlıklı şekilde devam etmesine önemli katkı sağlar" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ortalık karıştı! Hava savunma sistemleri devreye girdi
Dünya

Ortalık karıştı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Kuveyt ordusu, füze ve İHA saldırılarına karşı koymak amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Açıklama, bölgede artan..
Ali Rıza Demircan Hoca yazdı! Kadir İnanır'ın yolcuğu nereye?
İSLAM

Ali Rıza Demircan Hoca yazdı! Kadir İnanır'ın yolcuğu nereye?

İlahiyatçı-yazar Ali Rıza Demircan "Kadir İnanır'ın (her birimizin) yolcuğu nereye?" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır! Gazze'nin hesabını soracağız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır! Gazze'nin hesabını soracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanışında önemli a..
Fransa'da uçak düştü: Çok sayıda ölü var!
Dünya

Fransa'da uçak düştü: Çok sayıda ölü var!

Fransa'da paraşüt atlayışı gezisi için yolcu taşıyan uçak düştü, ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.
Özgür Özel gündemi meşgul ediyor! Çorabı büyük dikkat çekti
Gündem

Özgür Özel gündemi meşgul ediyor! Çorabı büyük dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir ev ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medyada dikkat çekti. Yerde bağdaş kurarak oturduğu görül..
Büyükelçilik harekete geçti: Mekke'de sokaklarda yaşayan Sivaslı Ali amca vatanına dönüyor
Gündem

Büyükelçilik harekete geçti: Mekke'de sokaklarda yaşayan Sivaslı Ali amca vatanına dönüyor

Uzun yıllardır Suudi Arabistan’da yurt dışına çıkış yasağı konulduğu için sokaklarda yaşamak zorunda kalan Sivaslı Ali amcanın yürek burkan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23