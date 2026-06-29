Son yılların en sıcak yazı! Kemoterapi gören hastalar aman dikkat

"Susamayı beklemeden su için" Kemoterapi gören hastalarda yeterli sıvı tüketiminin tedavinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender, "Yaz aylarında terlemeyle birlikte vücut daha fazla sıvı kaybediyor. Kemoterapi alan hastalar ise bu durumdan daha fazla etkilenebiliyor. Özellikle bazı kemoterapi ilaçları böbrek fonksiyonlarını etkileyebildiği için hastalarımızın susamayı beklemeden gün boyunca düzenli aralıklarla su tüketmeleri büyük önem taşıyor" dedi. "Güneşten korunmak tedavinin bir parçası" Bazı kemoterapi ilaçlarının cildi güneş ışınlarına karşı daha hassas hale getirebildiğini belirten Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender, özellikle öğle saatlerinde güneşe maruz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak, "Saat 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca doğrudan güneş altında kalınmamalı. Dışarı çıkılması gerekiyorsa geniş kenarlı şapka, uzun kollu ince kıyafetler ve uygun güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Güneş yanıkları tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir" ifadelerini kullandı.