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Trafik sigortasında süreç sil baştan değişiyor!

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Trafik sigortasında süreç sil baştan değişiyor!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren tarihi bir yapısal reforma imza attı. Trafik sigortasındaki uyuşmazlıkları bitirmek amacıyla hazırlanan 5 aşamalı eylem planı kapsamında; kaza sonrası yaşanan "değer kaybı tazminatı" çilesi tamamen sona eriyor. Yeni dönemde hak sahipleri hiçbir ek başvuru veya dilekçe şartı aranmaksızın, maddi hasarla birlikte otomatik olarak hesaplanan değer kaybı ödemelerini doğrudan alacak.

#1
Foto - Trafik sigortasında süreç sil baştan değişiyor!

Trafik sigortasında tazminat süreçleri sil baştan yenileniyor. SEDDK tarafından hayata geçirilecek 'Ortak Hasar İhbar Merkezi' ile kaza bildirimleri tek noktada toplanırken, değer kaybı ödemeleri de artık başvuru gerektirmeden, otomatik hesaplama yöntemiyle doğrudan hak sahiplerine ulaştırılacak.

#2
Foto - Trafik sigortasında süreç sil baştan değişiyor!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortalarındaki değer kaybı kaynaklı uyuşmazlıkların asgari seviyeye indirilmesi ve tazminat süreçlerinin etkin, adil ve hızlı şekilde yönetilmesi amacıyla hazırlanan eylem planı kapsamında yapısal reformların kararlılıkla hayata geçirildiğini bildirdi.

#3
Foto - Trafik sigortasında süreç sil baştan değişiyor!

SEDDK'den yapılan açıklamada, bu kapsamda eksper hesaplamalarının standartlaştırılması, eksper atamalarında akıllı sisteme geçilmesi ve değer kaybı tazminatının hak sahiplerine herhangi bir ilave başvuru şartı aranmaksızın maddi hasarla birlikte hesaplanarak ödenmesi yönünde yakın dönemde üç önemli değişikliğin hayata geçirildiği hatırlatıldı.

#4
Foto - Trafik sigortasında süreç sil baştan değişiyor!

Eylem planının dördüncü aşamasında, kanuna aykırı şekilde hasar aracılığı faaliyetinde bulunan ve bu yolla vatandaşların mağduriyetine neden olan yasa dışı yapıların engellenmesine yönelik yeni bir genelgenin yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilen açıklamada, "Yapılan düzenlemeyle, söz konusu yapılara yönelik gerekli adli ve idari yaptırımların daha etkin uygulanması suretiyle hasar süreçlerinin doğrudan sigorta şirketi ile sonuçlandırılması amaçlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

#5
Foto - Trafik sigortasında süreç sil baştan değişiyor!

Açıklamada, eylem planının beşinci aşamasında ise vatandaşların kaza ihbarını tek bir merkeze kolay ve hızlı şekilde iletebilmelerini sağlamak amacıyla tüm sigorta şirketlerinin entegre olacağı Ortak Hasar İhbar Merkezi'nin (OHİM) yakın tarihte devreye alınacağı kaydedilerek, "Kurumumuz, sigorta hasar tazmin süreçlerini basitleştirerek işlem yükünü azaltıp işlem hızını artıran düzenlemelere devam edecektir." denildi.

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