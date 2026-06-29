Trafik sigortasında süreç sil baştan değişiyor!
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren tarihi bir yapısal reforma imza attı. Trafik sigortasındaki uyuşmazlıkları bitirmek amacıyla hazırlanan 5 aşamalı eylem planı kapsamında; kaza sonrası yaşanan "değer kaybı tazminatı" çilesi tamamen sona eriyor. Yeni dönemde hak sahipleri hiçbir ek başvuru veya dilekçe şartı aranmaksızın, maddi hasarla birlikte otomatik olarak hesaplanan değer kaybı ödemelerini doğrudan alacak.