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Gündem Yunan, Türkiye’ye silah ambargosu istedi
Gündem

Yunan, Türkiye’ye silah ambargosu istedi

Türkiye’nin Akdeniz’de haklarını aramasından rahatsız olan Yunanistan, Ankara’ya yönelik silah ambargosu istedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 10:34:00 -
Yunan, Türkiye’ye silah ambargosu istedi

 Münübe Yılmaz 

Avrupa Birliği’nden (AB) Türkiye ile yapılan gümrük birliği anlaşmasını askıya almasını isteyen Atina, dün yeni bir adım attı. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias; Almanya, İtalya ve İspanya’dan Türkiye’ye silah ambargosu istedi. Dendias, Almanya, İspanya ve İtalya Dışişleri Bakanlarına mektup yazarak, onlardan Türkiye’ye askeri teçhizat sevkıyatını askıya almalarını istediğini açıkladı. Yunan Bakan özelikle Almanlardan denizaltılar, fırkateynler, uçaklar ve zırh yükseltmeleri gibi belirli askeri teçhizatın Türkiye’ye asla verilmemesini talep ettiğini belirtti.


Yeni Akit Gazetesi
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