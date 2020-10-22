Yunan, Türkiye’ye silah ambargosu istedi

Münübe Yılmaz

Avrupa Birliği’nden (AB) Türkiye ile yapılan gümrük birliği anlaşmasını askıya almasını isteyen Atina, dün yeni bir adım attı. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias; Almanya, İtalya ve İspanya’dan Türkiye’ye silah ambargosu istedi. Dendias, Almanya, İspanya ve İtalya Dışişleri Bakanlarına mektup yazarak, onlardan Türkiye’ye askeri teçhizat sevkıyatını askıya almalarını istediğini açıkladı. Yunan Bakan özelikle Almanlardan denizaltılar, fırkateynler, uçaklar ve zırh yükseltmeleri gibi belirli askeri teçhizatın Türkiye’ye asla verilmemesini talep ettiğini belirtti.