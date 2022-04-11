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Dünya Yunan spikerden olay iddia: Ukraynalı mühendisler bunu yapmak için Türkiye'ye geliyor
Dünya

Yunan spikerden olay iddia: Ukraynalı mühendisler bunu yapmak için Türkiye'ye geliyor

Yunan spiker İoannis Theodoratos, uzay ve füze teknolojisi üzerinde çalışan Ukraynalı mühendislerin balistik füze üretmek için Türkiye'ye gittiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 17:00:00 - 2022-04-11 17:00:28

 yeniakit.com.tr 

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, işgalci Rusya'nın hedefinde olan Ukraynalı mühendislerin balistik füze üretmek için Türkiye'ye gittiğini iddia etti.

Rusya'nın Ukrayna'da bulunan askeri fabrikaları ve üretim tesislerini ele geçirmeye çalıştığını söyleyen Theodoratos, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin de buna benzer bir girişimi var gibi gözüküyor. Ne bu girişim? Teknolojik sırları elde etmek. Peki bunu yapıyor mu? Elbette. Ama ne yönden? Çok basit bir şekilde, iş teklif ederek. İşlerinin durdurulduğunu ve hayatlarının mahvolduğunu gören tüm Ukraynalı bilim insanlarına iş teklif ediyorlar. Böylece onlara hayatlarına devam etme şansı veriyorlar. Ukrayna, füze ve uzay teknolojilerinde oldukça tecrübeli birçok bilim insanına sahip. Türkler onlara her türlü imkanı sağlıyor."

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