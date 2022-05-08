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Gündem Yunan spikerden küstah çağrı: Türk mallarını satın almayı bırakmalıyız
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Yunan spikerden küstah çağrı: Türk mallarını satın almayı bırakmalıyız

Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Yunan halkı Türk mallarını satın almayı bırakmalı" diyerek küstah ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 13:57:00 - 2022-05-08 13:57:43

 yeniakit.com.tr 

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Yunan halkının Türk ürünlerini satın almayı bırakması gerektiğini söyleyerek küstah ifadeler kullandı.

Osmanlı'ya hadsizce dil uzatan Theodoratos, "Kostantinopolis'in düşüşü ve Osmanlı küstahlığı bağlantılıdır" dedi.

"Bıraktığınız her euro Türkiye'nin savunma projelerine gidiyor"

Yunan halkının Türk mallarını satın almaması yönünde çağrıda bulunan Theodoratos, "Sadece Yunan ürünlerini satın almak için paranızı saklayın. İstanbul'a gidip paranızı orada bırakmayın. Orada bıraktığınız her euro Türkiye'nin savunma projelerine gidiyor" diye konuştu.

"Tüm bunlar sizin paralarınızla oldu"

Türkiye'nin savunma projelerini Yunan turistlerden elde ettiği paralarla finanse ettiğini dile getiren Theodoratos, şöyle devam etti:

"Oraya kim gidip de parasını bırakıyorsa olanlardan onlarda suçlu. Türkleri desteklediğiniz için suçlusunuz. Tüm bunlar sizin paralarınızla oldu. Türkler dürüsttür ve niyetlerini asla saklamazlar."

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