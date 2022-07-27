Yunan spikerden dikkat çeken sözler: Türkiye istese Rusları bölgeden silebilir ama bunu yapmıyor

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Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin istese Rus Donanmasını Akdeniz'den tamamen silebileceğini ancak bunu yapmadığını söyledi.

"Türkiye'yi küçümsememek gerekiyor" diyen Theodoratos, "Avrupa ve ABD'de kişisel çıkarları doğrultusunda Türkiye'yi güçlendirmek için her şeyi yapan güçler var" şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın SAMP-T hava savunma sisteminin ortak üretimi için Fransa ve İtalya'ya teklif yaptığını hatırlatan Theodoratos, şunları kaydetti:

"Türkler SAMP-T'nin ortak üretimini kaynak kodlarıyla birlikte almak istiyor. Fransızlar ve İtalyanlar Türkiye'ye bu iyiliği yaparsa bu sadece Yunanistan'ın değil Avrupa'nın büyük bir yenilgisi olur."

"Almanya Avrupa'yı Rus gazına köle yaptı"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin birlikte yer aldığı fotoğrafı gösteren İoannis Theodoratos, "Çok iyi hazırlanmalıyız. Arkamda gördükleriniz halkla ilişkiler resmi değil. Bu bir istikrarsızlık ekseninin olduğunun teyididir" diye konuştu.

Yunan spiker, Almanya'nın Avrupa'yı Rus doğal gazına köle yaptığını söyleyerek "Diğer tüm endüstrilerin başına gelen onlarında başına geldi. Artık ucuz doğal gaz alamıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Türkler olmasaydı Ruslar Akdeniz'e inemezdi"

Türkiye sayesinde Rusya'nın Akdeniz'de gemi yüzdürebildiğini ileri süren Yunan spiker şunları söyledi:

"Türkiye olmasaydı, Rusya Suriye'de kolayca donanmaya sahip olamazdı. Rusya o bölgeleri koruyamaz. Bunu sadece Türkiye sayesinde yapabilir. Bu yüzden Türkiye ödüllendiriliyor. Sadece S-400'ler ile değil. Türkiye Rusya tarafından başka ne şekilde ödüllendiriliyor? Mesela birkaç gün önce Akkuyu'daki 4. reaktörün inşaatının Rus teknolojisiyle başladığını öğrendik. Türkiye ile olup bitenler ve göreceğimiz şeyler konusunda son derece dikkatli olmalıyız. Yaşananları görmezden gelemeyiz."