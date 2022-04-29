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Gündem Yunan spikerden dikkat çeken sözler: Türkiye bunu yapmayı amaçlıyor
Gündem

Yunan spikerden dikkat çeken sözler: Türkiye bunu yapmayı amaçlıyor

Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkiye İslam dünyasını yeniden lider konuma getirmek istiyor" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 22:56:00 - 2022-04-29 22:59:08

 yeniakit.com.tr 

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin İslam dünyasının yeniden lider konuma yükseltmek istediğini söyledi.

29 Mayıs (İstanbul'un Fethi) Kutlamaları hakkında konuşan Theodoratos, "564 yıldır Türkler Kostantinopolis'in fethini kutluyorlar. Fetihten sonra şehrin adını İstanbul'a çevirdiler. Ama yine de çoğu insan onu klasik adı Kostantinopolis ile biliyor. Türkler sürekli fatih olduklarını herkese tekrar tekrar hatırlatıyorlar. Her 29 Mayıs'ta bir çöküşün (Bizans'ın yıkılışı) kutlamalarını görüyoruz. Umarım artık çok uzun sürmez. Onlar için harika, geçmişlerini hatırlıyorlar ve söylüyorlar. Geldik ve şehri fethettik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye ve Osmanlı'ya küstahça dil uzatan Theodoratos, şunları kaydetti:

"Neo-Osmanlı küstahlığı ne diyor sevgili dostlar? Bu şehri Türkler olarak değil Müslümanlar olarak fethettiklerini. Önce Müslüman sonra Türk olarak. Neo-Osmanlıcılık, İslam'ı eski gücüne ve konumuna geri getirmeyi hedefliyor. Zaten Erdoğan sürekli bunları söylüyor. Batı'daki herkesi Haçlı olmakla suçlamıyor mu? Papayı bile. Bütün Hristiyanlara yeni Haçlı Seferlerine hazırlanıyorsunuz diyor. İşte bu Neo-Osmanlı küstahlığının bir parçası. Çünkü Türkiye'yi İslam'ın lideri olarak görüyorlar."

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Yorumlar

Eyup

Yunanistanın reha muhtarı. Rüyasında bile sadece Türkleri gören bir Türk düşmanı
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