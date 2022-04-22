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Gündem Yunan spikerden çok konuşulacak sözler: Bundan ibret almalıyız
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Yunan spikerden çok konuşulacak sözler: Bundan ibret almalıyız

Yunan spiker İoannis Theodoratos, Yunanistan'ın Rusya'nın "Moskova Kruvazörü"nün başına gelenlerden ibret alması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 21:49:00 - 2022-04-22 21:49:23

 yeniakit.com.tr 

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Rusya'nın Moskova Kruvazörü'nün Ukrayna tarafından Karadeniz'de batırılması hakkında konuştu.

Yunanistan'ın Moskova Kruvazörü'nün başına gelenlerden ibret alması gerektiğini dile getiren Theodoratos, "Fransa'dan sipariş ettiğimiz Belhara fırkateynleri bize eksiksiz olarak teslim edilmeli. Donanmamızın elektronik koruma ve elektronik karşı tedbir sistemine sahip olmaması düşünülemez" şeklinde konuştu.

Yunan Donanmasının Türkiye'ye karşı teknolojik açıdan geride kalmaması gerektiğini ifade eden Theodoratos, "Türk Donanmasına karşı koruyucu bir pelerine ihtiyacımız olduğu aşikar" dedi.

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