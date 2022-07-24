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Gündem Yunan spiker: Türkler sadece silah almıyor! Bunu da öğreniyorlar
Gündem

Yunan spiker: Türkler sadece silah almıyor! Bunu da öğreniyorlar

Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkler sadece sistem satın almak istemiyorlar, onların teknolojisini de bilmek istiyorlar" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 18:18:00 - 2022-07-24 18:18:35

 yeniakit.com.tr 

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin sadece silah satın almadığını, teknolojisini de öğrendiğini söyledi.

"Türkler sadece sistem satın almak istemiyorlar, onların teknolojisini de bilmek istiyorlar. Teknolojik bilgiler Türkiye'ye sızdırıldı çünkü Ruslar gibi Türkler de yaptıkları anlaşmalar hakkında dünyaya bilgi vermiyorlar" diyen Theodoratos,  şu ifadeleri kullandı:

"Konya atış sahasında TOR M1, OSA, S-400, PMU1 (Rus hava savunma sistemleri) var. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun yıllardır mürettebatını eğitmek için kullandığı BUK sistemleri var. Bunları nasıl aldılar? Bununla ilgili bir araştırma yaptık mı? Yoksa genel olarak bir sonraki sürprizi mi bekliyoruz?"

Türkiye'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminden güçlenerek çıktığını söyleyen İoannis Theodoratos, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkan bir gerçek varsa oda Türkiye'nin zayıflaması değil, bu doğru değil. Gerçek şu ki Türkiye sadece kendisini Batı ile bağlayan bağları zayıflattı. 16 Temmuz sabahı Ankara, İstanbul ve Türkiye'nin şehirlerinde farklı bir güneş doğdu. Doğu'nun güneşi. Birçok kişinin bildiği, hazırlanan ve gelecekte yeni Türk liderliğinin bir parçası olacak olan güneş."

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Yorumlar

ali

cakin iki tane agzina.
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