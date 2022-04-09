Yunan spiker Türkiye'nin yeni füzesine hayran kaldı

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Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, ROKETSAN firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan "ÇAKIR Seyir Füzesi" hakkında konuştu.

"ROKETSAN firmasının geliştirip ürettiği yeni bir tehdit çıktı ortaya. Bu yeni tehdidin adı ÇAKIR ve bu füzenin çok çok ilginç bazı operasyonel özellikleri var" diyen Theodoratos, ÇAKIR'ın Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından kullanılacağını aktardı.

ÇAKIR'ı dünyadaki diğer muadillerine göre "benzersiz" olarak nitelendiren Theodoratos, "ÇAKIR'ın gücü Türk tasarımı olan turbojet KJ-1750 motoruna dayanmaktadır. ÇAKIR'ın en ilginç özelliği ise kelimenin tam anlamıyla çok akıllı bir füze olması. Türkiye'nin onlarca yıldır kendi iletişim ve askeri uydu takımyıldızlarını çok iddialı bir şekilde geliştirdiğini hatırlatırım. Biz uzun süre uyurken bunları yaptılar" dedi.

Sözlerinin devamında ÇAKIR'ın diğer teknik özelliklerinden bahseden Yunan spiker, Türkiye'nin bu füzeyi Yunanistan'a karşı geliştirdiğini iddia etti.