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Teknoloji Yunan spiker Türk SİHA'larının başarısı hakkında konuştu
Teknoloji

Yunan spiker Türk SİHA'larının başarısı hakkında konuştu

Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Bayraktar TB2 SİHA"ların "Rusya-Ukrayna Savaşı"ndaki başarısından bahsetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 14:32:00 - 2022-04-10 14:33:05

 yeniakit.com.tr 

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen "Bayraktar TB2 SİHA"ların Ukrayna'daki başarısı hakkında konuştu.

Türk SİHA'ları tarafından kullanılan "MAM" serisi mühimmatların teknik özelliklerinden bahseden Theodoratos, bu mühimmatların muharebe ortamında kendilerini başarıyla ispat ettiğini vurguladı.

"Ukrayna'da kimin kazanıp kimin kaybettiği bizi ilgilendirmemeli. Türk silah sistemlerinin etkili olup olmadığı bizi ilgilendirmeli" diyen Theodoratos şunları kaydetti:

"Maalesef uydu sistemlerinde açığımız var. Yurt dışından gecikmeyle aldıklarımız yeterli değil, özünde bir uydu sistemi almamız gerekiyor. Özellikle Fransız dostlarımıza milyarlar harcıyoruz. Zaten bir uydumuz olmalıydı. Akıllı mühimmatlarla, kamikaze tipi İHA sürüleriyle uğraşmalıyız. Savaş alanındakli bu tür yenilikleri incelemeliyiz. Gelecekte birçok Yunan askerinin ve subayının hayatı buna bağlı olacaktır."

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Yorumlar

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Ben bu Rum spikeri bizden birileri yemliyor. Başka gazetecimi kalmadı Yunanistan da?

karlıdağlar

gel vre yorgo ne korkarsın bu kadar! bütün sihalarımız -uçaklarımız sizin olsun! nasıl mı? 82.nci vilayetimiz oluverin bitsin bu iş.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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