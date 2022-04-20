Yunan spiker fena tutuştu: Türkiye bu silahıyla tüm donanmamızı yok edebilir

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Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin "ATMACA Gemisavar Füzesi" hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ATMACA'nın yakın bir zamanda kara versiyonunun da hizmete gireceğini aktaran Theodoratos, "Bu füzenin yakında kara versiyonu da olacak ve karadaki üsler ve taşıtlar tarafından fırlatılabilecek" diye konuştu.

ATMACA'nın kara versiyonunun 250 kilogramlık savaş başlığına sahip olduğunu dile getiren Theodoratos, şunları kaydetti:

"Rusya'nın Moskova Kruvazörü'nü vuran Ukrayna'nın Neptün Füzesi'nin savaş başlığı 156 kilogramdı. İlginç olan şey menzil meselesi. İlan edilen menzil 280 kilometre. Evet bu çok ciddi. Şimdi 280 kilometre sonra 300 kilometre veya daha fazla da olabilir."

"Menzili açıklanandan daha fazla"

ATMACA'nın seri üretime geçtiğini hatırlatan Yunan spiker, "Bu füzenin çeşitli versiyonları var. Eminim menzili açıklanandan çok daha fazladır" dedi.

"Türkler donanmamızın birimlerine karşı birçok tehlike salgını oluşturmak istiyorlar" diyen Theodoratos, bunun yanında Türkiye'nin ürettiği çeşitli uyduları askeri olarak kullanmaya başladığını söyledi.

"Bunlarla tüm Yunan filosunu kilitlemeye çalışacaklar" diyen Yunan spiker, Türkiye'nin olası bir savaş durumunda Yunanistan'ı ve Yunan Donanması'nı füze yağmuruna tutacağını iddia etti.

"Füzeleriyle gemilerimizi vuracaklar"

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı acilen önlem alması gerektiğini söyleyen Theodoratos, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Gezgin, Çakır, KHAN/BORA ve SOM gibi füzeleri de var. Türkler teknoloji geliştirmek için çok fazla para harcıyor. Ege'yi delip geçecek ve hatta merkezine veya batı yakasına kadar ulaşacak füzelerini fırlatıp Yunan gemilerini vuracaklar."