Yunan spiker: Bu olursa 3. Dünya Savaşı çıkabilir

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Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında konuşan Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, "Rusların kayıpları ve aynı şekilde gerginlikleri artıyor" dedi.

"Ukrayna-Rusya Savaşı tetikleyici oldu"

"Sınırın kuzey tarafında birkaç hafta içinde verileri değiştirecek bir olayla karşılaşacağız gibi duruyor" diyen Theodoratos, şunları söyledi:

"Finlandiya'nın ABD'den 65 veya daha fazla F-35 savaş uçağı satın alma talebi büyük komşusu Rusya ile olan ilişkilerini yeniden gözden geçirme ruhunu ortaya koydu. Süper güç karşısında daha güçsüz olanın kendisine söyleneni takip ettiği ve rakip ittifaklara fiilen katılmadığı bir tarafsızlık durumu artık sona eriyor. Ukrayna-Rusya Savaşı bu konuda uyarıcı ve tetikleyici oldu."

Finlandiya'nın yakın bir zamanda NATO'ya üyelik başvurusunda bulunacağını aktaran Theodoratos, "Bu durumda ortaya 3 sorun çıkıyor. Bu sorunlar arasında İsveç ilk sırada yer alıyor. Putin hem Finlandiya'yı hem de İsveç'i NATO'ya katılmamaları konusunda askeri tehditlerle uyardı. İkinci olarak Haziran ayında gerçekleşecek olan NATO Zirvesi. Belki de Batı ve Rusya arasında benzeri görülmemiş bir gerilim sürecine neden olacak. Üçüncü olarak bir veto vakası olacak. Yani bir ülke bu girişi veto ettiğini söyleyecektir. ABD'nin Finlandiya'yı NATO şemsiyesi altına alma planı bloke edilerek kabul edilmez" ifadelerini kullandı.

"Bu olursa 3. Dünya Savaşı çıkabilir"

Rusya'nın sınır komşuları olan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının dünyayı "3. Dünya Savaşı"na doğru sürükleyebileceğini ileri süren Yunan spiker, Ukrayna'yı Avrupa'nın "kalbi" olarak nitelendirdi.

"Rusya daha geniş bir alana yayılmaya çalışacak" diyen Yunan spiker, ayrıca dünyanın küçük bir "nükleer savaş" yaşayabileceğini iddia etti.

"Türkiye fırsat kolluyor"

"Herşeyin yanı sıra bu bölgenin dünyanın tahıl ambarı olduğu gerçeği de unutulmamalıdır" ifadelerini kullanan Theodoratos, konuyu döndürüp dolaştırıp yine Türkiye'ye bağladı.

Türkiye'yi kurnazlıkla suçlayan Theodoratos, "Ege'nin diğer tarafındaki kurnaz jeopolitik tarafsızın (Türkiye) fırsatları kollaması bizi alarma geçirmeli. Türkler bu tarz boşlukları biz Yunanlara rağmen sömürmeye çalışacaklardır" diye konuştu.