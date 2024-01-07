Yunan sonunda kabullendi! Kararı Erdoğan veriyor

Dikkat çeken analizde şu ifadelere yer verildi;

Amerikalılar, Yunan F-35'lerinin Türkiye'ye karşı pazarlık kozu haline geldiğini itiraf etti.

Yunan Silahlı Kuvvetleri için zengin bir destek paketi üzerinde pazarlık yaptığımız iddiası sızdırıldı.

Raporlara göre, muhtemelen Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nden alınan her türlü saçmalığı Yunan Silahlı Kuvvetleri'ne yüklemeye hazırlanıyorlar.

"ABD, TÜRKİYE YÜZÜNDEN BİZDEN ESİRGİYOR"

Ancak esas ihtiyacımız olan şey şu alanlarda finansmandır:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Amerikalıların Türkiye yüzünden bizden esirgediği hava savunması ve silahların serbest bırakılması.

Halkla ilişkilere bağımlılıkları nedeniyle gözleri kör olan hükümetimiz yetkilileri, Yunanistan'ın güvenliğine yönelik asıl tehdidin bir müttefikten geldiğini rahatlıkla unutmuş görünüyorlar.

"TÜRKİYE'Yİ KIZDIRMAMAK İÇİN..."

Ve eğer müttefiklerimiz, Türkiye'yi kızdırmamak ve Türkiye ile dengeleri bozmamak için kendimizi etkili bir şekilde savunma imkanını bize yasaklıyorsa, karşılığında sade platformları kabul etmemiz intihar demektir.

Erdoğan'ın bize karşı kullandığı stratejiyi takip edelim.

Bana vermiyor musun? Başka bir yere gidiyorum. Çünkü "verilen" sevilebilir ama "hayır" diyeni ödüllendirirler.