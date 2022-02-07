Yunan sonunda anladı: ABD tarafından kullanıldık

yeniakit.com.tr

Yunan medyası, ABD tarafından kullanıldıklarını sonunda itiraf etti. ABD'nin EastMed projesinden desteğini çekmesi karşısında çılgına dönen Yunan medyası şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda ABD'ye Dedeağaç'ta üsler verdik ve siyasi-askeri birçok anlaşma yaptık. Onlara her şeyi verdik ama hiçbirşey alamadık. Ve şimdi ABD, EastMed projesinden desteğini çektiğini söylüyor."

"Elimizde olanı da kaybettik"

EastMed projesinin en baştan yanlış başladığını kaydeden Yunan medyası, "Amerikalılara o kadar çok şey verdik ama karşılığında hiçbirşey alamadık. Aynı zamanda elimizde olanı da kaybettik" dedi.

"Türkler ellerini ovuşturuyor"

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'nin dik bir duruş sergileyerek "ABD bu projeye destek vermeyebilir ama biz Yunanistan olarak bu projeye devam edeceğiz" şeklinde bir açıklama yapması gerektiğini belirten Yunan medyası EastMed projesinin gerçekleşmesi durumunda ülkeye büyük bir gelir sağlayacağını ve Yunan vatandaşlarının ucuza doğalgaz kullanabilme fırsatı yakalayacağını kaydetti ve şöyle devam etti:

"Şimdi doğalgaz fiyatları 3 katına çıktı. Çünkü Rusya Avrupa Birliği'ne doğalgaz akışını sınırladı. ABD bu en kritik anda geliyor ve projenin bittiğini söylüyor Anlaşmaya göre proje 2023'te başlayacak ve 2026'da hazır olacaktı. Şimdi ise bize bittiğini söylediler. Türkler şimdi ellerini ovuşturuyor."

"Çıplak bırakıldık"

ABD ve Batı'nın EastMed projesinden desteğini çekmesini "Türkiye'ye verilen bir hediye" olarak nitelendiren Yunan medyası itiraf niteliğindeki şu ifadeleri kullandı:

"Bu gerçekten ABD ve Almanya'nın Erdoğan'a verdiği bir hediye. İsrail, Mısır ve BAE ile ittifaklar yapıyorduk. Bu durum Türkiye'yi çileden çıkardı ve bu anlaşmaya cevaben Türkiye, Libya ile anlaştı. Projemiz resmen çöktü. Amerikalılara ve Almanlara bir kez daha güvenmiştik. Rusları düşmanımız yapan Amerikalılara Yunanistan'ın yarısını verdik. Karşılığında hiçbirşey almamakla kalmadık, Rusya'yı da düşmanımız yaptık. Meselenin özü tamamen çıplak bırakıldık."