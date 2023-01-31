Yunan savaş uçağı eğitim sırasında çakıldı

Yunan Hava Kuvvetleri’ne bağlı F-4 Phantom savaş uçağının İyon Denizi’ndeki Mora Yarımadası’nın (Güney Yunanistan) kuzeybatı kıyısındaki bir eğitim uçuşu sırasında düştüğü aktarıldı. İlk bilgilere göre F-4 savaş uçağı, Andravida Havalimanı’nın 25 deniz mili güneyine düştüğünde bir eğitim uçuşu gerçekleştiriyordu.

Uçağın düşmesinin ardından uçaktaki iki pilot için arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Aramalarda üç hava aracı, dört sahil güvenlik botu, bir cankurtaran ve iki özel teknenin faaliyet gösterdiği öğrenildi.

Korgeneral Vassilis Georgoussis, ERT’ye verdiği demeçte savaş uçağının teknik bir arızayla karşı karşıya kaldığının düşünüldüğünü aktardı. Korgeneral, iki havacının uçağı terk edeceklerini bildirdiklerinden kaynaklı olarak çözülemeyen teknik bir arıza olduğu anlamına geleceğini de vurguladı. Greek City Times tarafından aktarıldığı üzere kaza sonucu 2 pilot da hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin Yunan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"30 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 10:30’da eğitim uçuşu gerçekleştiren 4M/338AM gücünde F-4 savaş uçağı, Andravida Havaalanı’nın 25 deniz mili güneyindeki deniz alanına düştü."

DefenceTürk