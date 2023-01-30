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Dünya Yunan savaş uçağı düştü!
Dünya

Yunan savaş uçağı düştü!

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı İyon Denizi'ne düştü.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 14:58:00 -
Yunan savaş uçağı düştü!

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Andravida kentinin güneyinde denize düşen F-4 tipi savaş uçağında sadece pilot ve yardımcı pilot bulunuyordu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kaza, F-4 jetinin eğitim uçuşu sırasında, saat 10.30 sularında meydana geldi. Kaza bölgesinin Andarvida üssüne yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

AA'nın aktardığına göre, pilotların düşüşten önce otomatik fırlatma sistemini aktive edeceklerini bildirdikleri aktarılan haberde, uçağın eğitim uçuşu yaptığı kaydedildi. Pilot ve yardımcı pilot için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kurtarma operasyonlarına Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait iki AB-205 helikopteri, deniz kuvvetlerine ait bir S-70 helikopteri ve sahil güvenlik ekiplerinin katıldığı öğrenildi. Yunan basınında yer alan haberlere göre bir C-130 uçağının da en üst seviyede alarm durumuna geçtiği öğrenildi.

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