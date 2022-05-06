Yunan resmen kaşınıyor! Türk İHA'larını ve jetlerini vurmalıyız

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Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Bayraktar TB2 SİHA'ların Ukrayna'da işgalci Rus ordusuna büyük zararlar verdiğini açıkladı.

Theodoratos, "Türk tecrübesi bize artı ve eksiklerine rağmen İHA sistemlerinin niceliğini göstermiştir. Zaman geçtikçe Türk savunma sanayisi sürekli daha fazla birim üretiyor. Nicelik ile birlikte kalite unsuru da var." diye konuştu.

Rusların kabusu haline gelen Bayraktar TB2 SİHA'ların Ukrayna'da ciddi kayıplar verdiğini ileri süren Theodoratos, şu ifadeleri kullandı:

"Bayraktarların Ukrayna'da verdiği onca zayiata rağmen onların karşılarında Rus ordusunu olduğunu unutmayın. Ancak elde ettikleri başarılar Rus askerlerinin MAM-L ve MAM-C gibi Türk mühimmatlarıyla öldürülmesidir."

Yunanistan'ın da Türkiye'ye karşı ABD'den İHA talep etmesi gerektiğini dile getiren Theodoratos, aklınca Türkiye'yi tehdit etmeye kalkarak şunları kaydetti:

"Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde Hulusi Akar'ın anonsları ve toplu uçuşlar yoluyla Türk provokasyonları devam ediyor. Birkaç gün önce olanlar inanılmazdı. Adalar üzerinde 41 uçuş yaptılar. Bu şeylerin en kararlı şekilde ele alınması gerekiyor. Örneğin hava savunma sistemlerini devreye sokmaya karar verirsek bunu duyurmayız. Bir Türk İHA'sı veya jeti adalarımız üzerinde uçtuğu anda hava savunma sistemlerimiz aktifleştirilmeli. Sonra vurulacak ve adaya düşecek ve neler olacak göreceğiz."

Yunan spiker sözlerinin devamında Türkiye'yi NATO'nun güneydoğu bölümünü "yok etmeye" çalışmakla suçladı.