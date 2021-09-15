Yunan resmen kaşınıyor! "Hızla silahlanıp Kıbrıs'ta Türk askeriyle savaşmalıyız"

yeniakit.com.tr

Yunan Profesör İonnis Mazis, Batılı devletlerin Türkiye'ye yönelik eylemlerinin sadece sözde kaldığını ifade etti.

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı Fransa ile işbirliği yapması gerektiğini dile getiren Mazis, "Bölgede gerçek çıkarları olan ve çıkarları tamamen Yunan çıkarlarıyla örtüşen birini bulmalıyız. Bu güç Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da kendi güçlerini yansıtmak için her türlü arzuya sahip olan Fransızlardır" dedi.

Bunun yanında Mazis, Yunanistan'ın kendilerine destek vermesi için Fransa'ya çeşitli ayrıcalıklar sunması gerektiğini söyledi.

"Kıbrıs'ta Türk birlikleriyle savaşmalıyız"

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas ise Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) karşı topyekün bir saldırı yürüttüğünü ileri sürdü. Yunanistan'ın hızla silahlanarak Kıbrıs'ta Türk birlikleriyle savaşmayı gerektiğini belirten Grivas, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye ile savaş halindeyiz. Türkiye'nin belirli bir hedefi var ve bunu asimetrik, hibrit ve soğuk yöntemlerle gerçekleştirmeye çalışıyor. Türkiye'nin tecrit edildiği, tokat yediği vb. fantazilerden uzaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz bunlarla hayal kuruyoruz."

Batılı devletlerin artık Türkiye'ye söz geçiremediğini ve Ankara'nın bağımsız bir politika izlediğini itiraf eden Grivas, şunları söyledi:

"Sözde yaptırımları ve Türkiye'ye karşı bu tür hafif azarlamaları zaman zaman görüyoruz. Ancak bunlar Türkiye'yi etkilemiyor hatta bunları hoş karşılıyorlar. Çünkü bunlar Türkiye'nin stratejik planının bir parçası. Türkiye'ye karşı bir saldırı stratejisi başlatılması gerektiğini düşünüyorum. Kıbrıs'ta Türk birlikleriyle savaşmalıyız."