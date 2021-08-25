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Gündem Yunan rahat durmuyor! Ege'de Türk teknesine saldırı
Gündem

Yunan rahat durmuyor! Ege'de Türk teknesine saldırı

Ege Denizi'nde uluslararası sularda avlanan bir Türk balıkçı teknesi, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin taşlı saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 16:13:00 -

Yunanistan Sahil Güvenliği, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, içerisinde 5 mürettebatı bulunan Türk balıkçı teknesine, taş ve plastik mermilerle saldırdı. Teknenin camları kırıldı.

AA'da yer alan habere göre, Akdeniz ilçesi Karaduvar sahilinden hareket eden 3 tekne, uluslararası sularda dip trolü ile avcılık serbestliğinin bulunduğu 23 Ağustos'ta, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarına gitti.

Ege Denizi'nin uluslararası sularında avlanan Türk balıkçılar, burada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin tacizine uğradı.

Duruma bağırarak tepki gösteren balıkçıların tekneleri, Yunan ekiplerin attığı taşlar nedeniyle zarar gördü.

Balıkçılar, taciz anlarını ve teknelerinin kırılan camlarını cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

Balıkçılardan Gökay Demir, uluslararası sularda olmalarına rağmen Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin teknelerine saldırdığını belirtti.

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