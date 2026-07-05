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Yaşam Korkunç ölüm! Çöp kamyonunun altında kaldı
Yaşam

Korkunç ölüm! Çöp kamyonunun altında kaldı

Yeniakit Publisher
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Korkunç ölüm! Çöp kamyonunun altında kaldı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalan 70 yaşındaki Feyzullah Yeşilyaprak yaşamını yitirdi.

Bursa’da çöp toplama çalışması sırasında meydana gelen kaza 70 yaşındaki Feyzullah Yeşilyaprak’ın ölümüyle sonuçlandı.

 

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Mudanya Belediyesi’ne ait C.A. (58), kullandığı 16 BYJ 506 plakalı çöp kamyonu ile çöp toplama çalışması yaptığı sırada, Feyzullah Yeşilyaprak'ı fark etmeyip tekerleğinin altına alarak sürükledi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Yeşilyaprak’ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yeşilyaprak’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kamyonun sürücüsü C.A., gözaltına alındı.

 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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