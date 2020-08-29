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Gündem Yunan profesörün Türkiye ve Yunanistan hakkındaki sözleri stüdyoyu karıştırdı... Apar topar programı bitirmek zorunda kaldılar
Gündem

Yunan profesörün Türkiye ve Yunanistan hakkındaki sözleri stüdyoyu karıştırdı... Apar topar programı bitirmek zorunda kaldılar

Yunanistan'da bir televizyon programına konuk olan Yunan profesörün Türkiye hakkındaki sözleri stüdyoyu karıştırdı. Ülkesinin tutumunu eleştiren Yunan profesörün sözlerini kabullenemeyen spikerler programı erken bitirmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 18:45:00 - 2020-08-29 18:51:14

 yeniakit.com.tr 

"Wights of Salem" adlı Youtube kanalında çevirilen videoda bir televizyon kanalına konuk olan Yunan profesörün Türkiye hakkındaki sözleri programa damga vurdu.

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Yunan profesör diyaloğun en iyi çözüm yolu olduğunu belirterek "Türklerin tamamen yanlış olduğunu düşünmüyorum çünkü biz zaten tüm haklara sahibiz. Onların tamamen çılgın bizim ise tamamen masum taraf olduğumuza inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Yunan profesörün bu çıkışı sonrası programı sunan spikerlerin yüzü düşerek sitemkar sözler sarfetti.

Bunun üzerinde Yunan profesör, "Adalar denizinin kendi özel denizin veya gölün olmasını istiyorsan o halde ülkenizi İsrail gibi yapmalısınız. Yani üretimin, teknolojin, yerli silahın ve Mossad gibi inanılmaz gizli istihbarat servislerinin olması lazım. O zaman Türkler hiçbir şey yapmaya cesaret edemezdi. Ancak ekonomin battığında, yolsuzluğun arttığında ve buna rağmen yinede her şeyin senin olmasını istediğinde ve bunu yabancıların arkasına saklanarak talep ettiğinde bu olmaz. Tıpkı okulda bir şeylere zarar veren ve öğretmenin arkasına giden çocuklar gibi görünüyoruz. Bu işler böyle olmaz. Adalar denizinin senin olmasını mı istiyorsun? O zaman git İsrail ol. Ama sen İsrail değilsin eğer İsrail olsaydın Türkler böyle hareket etmeye cesaret edemezdi." yorumunda bulundu.

Yunan profesörün açıklamaları sonrası kadın spiker zaman kalmadığını bahane ederek programı erken bitirmek zorunda kaldı.

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Yorumlar

Trabzon

Ne yani israil olsaydı değişen bir şeymş olcaktı yo
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