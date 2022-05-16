Yunan profesörden çok konuşulacak sözler: ABD Yunanistan yerine Türkiye yanlısı olmaya başladı

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Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas, ABD'nin Yunanistan yerine Türkiye yanlısı olmaya başladığını iddia etti.

ABD'nin kritik silah sistemlerini Yunanistan'a satmaktan kaçındığını ve bu konuda resmi olmayan yasaklar koyduğunu ileri süren Grivas şunları kaydetti:

"Amerikalılar bize çok önemli silah sistemleri mi satıyorlar sanki? Türkiye'nin başını ağrıtacak silahları bize satmıyorlar. Bu büyük bir sorun çünkü Yunan ordusunun sahip olmadığı birçok silah var. ABD bize kibar bir şekilde 'beni zor duruma sokma, bu silahları benden isteme' diyor."

ABD'nin Türkiye'ye karşı "dostane" bir tavır izlediğini iddia eden Grivas, "Söz konusu Türkiye olduğunda ABD her zaman tarafsız olmuştur. Ama son zamanlarda Amerikalıların son derece Türkiye yanlısı bir duruş sergilediğini unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.