Italiano milli yıldızları istedi! '2'sini de Beşiktaş'a getirin
Beşiktaş’ın yeni teknik patronu Vincenzo İtaliano, A Milli Takım’ın ABD’yi 3-2 devirdiği maçı Önder Özen’le birlikte mercek altına aldı. Sahadaki performansa hayran kalan İtalyan hoca, kaptanı olacak Orkun'la müthiş bir bağ kuran bonservisi elindeki Salih Özcan ile Fenerbahçe'de aradığı şansı bulamayan Oğuz Aydın'ı radarına aldı. Yabancı sınırı tehlikesine dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, yönetimden iki yerli yıldızın da derhal bitirilmesini istedi.