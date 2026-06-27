Italiano milli yıldızları istedi! '2'sini de Beşiktaş'a getirin

İtalyan teknik adamın radarındaki ikinci isim ise Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın oldu. ABD karşısında 65 kez topla buluşan, 111.6 metre toplam taşıma mesafesi ve 58.6 metrelik top ilerleme istatistikleriyle hücum hattına büyük hareketlilik getiren Oğuz’un performansına hayran kalan İtaliano, genç kanat oyuncusunun Fenerbahçe’de düzenli süre bulamadığını öğrenince derhal listesine ekletti. YERLİ HAVUZU İÇİN ÇOK DEĞERLİ Milli maçta Özen'e adeta yeni bir transfer raporu sunan Vincenzo İtaliano, her iki oyuncunun da Beşiktaş’ın çehresini değiştirebilecek kalitede olduğunu vurguladı. Hem yerli havuzunu genişletmek hem de takıma doğrudan katkı sağlayacak isimleri kazandırmak isteyen deneyimli hoca, yönetimle yaptığı ilk görüşmede "İkisini de Beşiktaş'a getirin" diyerek operasyonun başlatılmasını istedi.