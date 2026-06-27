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Italiano milli yıldızları istedi! '2'sini de Beşiktaş'a getirin

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Italiano milli yıldızları istedi! '2'sini de Beşiktaş'a getirin

Beşiktaş’ın yeni teknik patronu Vincenzo İtaliano, A Milli Takım’ın ABD’yi 3-2 devirdiği maçı Önder Özen’le birlikte mercek altına aldı. Sahadaki performansa hayran kalan İtalyan hoca, kaptanı olacak Orkun'la müthiş bir bağ kuran bonservisi elindeki Salih Özcan ile Fenerbahçe'de aradığı şansı bulamayan Oğuz Aydın'ı radarına aldı. Yabancı sınırı tehlikesine dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, yönetimden iki yerli yıldızın da derhal bitirilmesini istedi.

#1
Foto - Italiano milli yıldızları istedi! '2'sini de Beşiktaş'a getirin

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo İtaliano, A Milli Takımın ABD’yi 3-2 mağlup ettiği Dünya Kupası karşılaşmasını, Futbol Direktör Önder Özen ile birlikte takip etti. Mücadele boyunca milli oyuncuların performansını yakından inceleyen İtalyan teknik adam, transfer listesine eklenecek iki net isim belirleyerek net bir mesaj verdi.

#2
Foto - Italiano milli yıldızları istedi! '2'sini de Beşiktaş'a getirin

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo İtaliano, A Milli Takımın ABD’yi 3-2 mağlup ettiği Dünya Kupası karşılaşmasını, Futbol Direktör Önder Özen ile birlikte takip etti. Mücadele boyunca milli oyuncuların performansını yakından inceleyen İtalyan teknik adam, transfer listesine eklenecek iki net isim belirleyerek net bir mesaj verdi.

#3
Foto - Italiano milli yıldızları istedi! '2'sini de Beşiktaş'a getirin

Oyunu yönlendirme becerisi ve pas trafiğindeki pasörlüğüyle İtalyan hocayı etkileyen deneyimli orta sahanın bonservisinin elinde olması da bu transferi bir kat daha cazip kılıyor.

#4
Foto - Italiano milli yıldızları istedi! '2'sini de Beşiktaş'a getirin

Yabancı kuralının esnetilmediği yeni sezonda yerli rotasyonunu güçlü tutmak isteyen Vincenzo İtaliano, Salih Özcan için elin çabuk tutulmasını talep etti. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncunun boşa çıkmış olmasını büyük bir fırsat olarak nitelendirirken, "Bonservisi elindeyken Salih'i kesinlikle kaçırmamalıyız" diyerek yönetime net bir transfer çağrısında bulundu.

#5
Foto - Italiano milli yıldızları istedi! '2'sini de Beşiktaş'a getirin

İtalyan teknik adamın radarındaki ikinci isim ise Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın oldu. ABD karşısında 65 kez topla buluşan, 111.6 metre toplam taşıma mesafesi ve 58.6 metrelik top ilerleme istatistikleriyle hücum hattına büyük hareketlilik getiren Oğuz’un performansına hayran kalan İtaliano, genç kanat oyuncusunun Fenerbahçe’de düzenli süre bulamadığını öğrenince derhal listesine ekletti. YERLİ HAVUZU İÇİN ÇOK DEĞERLİ Milli maçta Özen'e adeta yeni bir transfer raporu sunan Vincenzo İtaliano, her iki oyuncunun da Beşiktaş’ın çehresini değiştirebilecek kalitede olduğunu vurguladı. Hem yerli havuzunu genişletmek hem de takıma doğrudan katkı sağlayacak isimleri kazandırmak isteyen deneyimli hoca, yönetimle yaptığı ilk görüşmede "İkisini de Beşiktaş'a getirin" diyerek operasyonun başlatılmasını istedi.

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