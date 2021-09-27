Yunan profesörden çok konuşulacak iddia: Putin Türkiye'yi kullanarak Ermenistan'a ders verdi

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"Dağlık Karabağ Savaşı" hakkında konuşan Yunan Profesör İonnis Mazis, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Batı'ya doğru yönelmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan'a olan bakış açısını değiştirdiğini söyledi.

Putin'in Türkiye'yi kullanarak Ermenistan'a bir ders verdiğini ileri süren Mazis, "Rusya, Türkiye'nin bir savaş ortamı oluşturmasına izin verdi ve Türkiye bu savaşa aktif olarak katıldı. Paşinyan'ın Ermenistan'ın güvenliğinin Moskova'ya borçlu olduğunu anlaması için bu gerekliydi" dedi.

"Ermenistan Batı'nın vaatlerine kandı"

Dağlık Karabağ Savaşı öncesi "büyük bir kahraman" olarak gösterilen Paşinyan'ın şu anda ülkesinde "hain" olarak anıldığını dile getiren Mazis, Ermenistan'ın Batı'nın vaatlerine kandığını belirterek şunları kaydetti:

"Bazı vaatleri dinleyerek Batı'ya döndüler ama Batı'dan onları destekleyen birini gördünüz mü? Sadece Macron ve o da bunu sadece sözlü olarak yaptı. Putin ikinci bir Ukrayna'ya sahip olmak istemedi."