Yunan profesörden çok konuşulacak iddia: ABD Türkiye'yi yanında tutmak için bizi satacak
Yunan Profesör İonnis Mazis, "ABD Türkiye'yi kendi tarafında tutmak için Yunanistan'ın egemenliğini satacak" iddiasında bulundu.
Bir televizyon programına canlı bağlantı yoluyla katılan Yunan Profesör İonnis Mazis, Türkiye hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Mazis, ABD'nin Türkiye'yi Rusya'ya kaptırmamak ve kendi tarafında tutmak için Yunanistan'ın egemenliğini satacağını iddia etti.
ABD'ye isyan eden Mazis, "Her seferinde Türklere, Makedonlara ve Arnavutlara karşı pazarlık kozu olarak sunuluyoruz" dedi.
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