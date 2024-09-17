Yunan Pentapostagma: Türkiye 150 km menzilli füzeyi ateşledi

Türkiye’nin yerli ve milli hava savunma sistemi projesi Çelik Kubbe’nin en son ürünü olan SİPER Ürün-2 (Blok-2) füzesinin test atışı yapıldı.

Bu atış Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı.

Yapılan haberlerde şu ifadelere yer verildi:

“SİPER Ürün-2, Türkiye’nin Çelik Kubbe hava savunma ağının en uzun menzilli silahı olacak.

Türk medyası, Türk SİPER Ürün-2 uzun menzilli hava savunma füzesinin ikinci test atışını doğruladı. Bu, 150 kilometre menzili olması beklenen Çelik Kubbe hava savunma ağının “uzun kolu”.

Sisteme gelince, SİPER programının geliştirilmesine yönelik ilk imzaların Ocak 2018’de atıldığını da hatırlatalım. Sistem, o dönemde Türkiye’nin ilk yerli hava savunma füzesiydi.

SİPER versiyonu (Ürün-1) ilk kez bu yıl sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girmesi bekleniyor. Temel versiyonun menzili 100 km’ye ulaşırken, yakın zamanda test edilen ikinci versiyon SİPER Ürün-2’nin menzili ise 150 km olacak. SİPER Produck-3 adı verilen 180 kilometre menzilli bir versiyonun da Türkiye’de geliştirilme aşamasında olduğu söyleniyor.

SİPER Ürün-2, yukarıda da belirttiğimiz gibi Türkiye’nin Çelik Kubbe adı verilen birleşik hava savunma ağının en uzun menzilli savunma füze sistemi olacak.”

BİRLİK GAZETESİ