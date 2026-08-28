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Dünya Yunan Patriot sistemi Suudi Arabistan'ı İran saldırılarından koruyor
Dünya

Yunan Patriot sistemi Suudi Arabistan'ı İran saldırılarından koruyor

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Yunan Patriot sistemi Suudi Arabistan'ı İran saldırılarından koruyor

Yunan güvenlik kaynaklarının Reuters'a verdiği bilgiye göre, Suudi Arabistan'da Yunan askeri personeli tarafından işletilen bir hava savunma sistemi perşembe günü, büyük petrol rafinerilerinin bulunduğu Yenbu bölgesinin genelinde bir İHA sürüsünü önledi.

Yunan güvenlik kaynaklarının Reuters'a verdiği bilgiye göre, Suudi Arabistan'da Yunan askeri personeli tarafından işletilen bir hava savunma sistemi perşembe günü, büyük petrol rafinerilerinin bulunduğu Yenbu bölgesinin genelinde bir İHA sürüsünü önledi.

Bu, ABD-İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın başlamasından bu yana Yunanistan tarafından işletilen sistemin çatışmada üçüncü kez kullanılması oldu.

Bu durum, Körfez'deki enerji altyapısının savunulmasında Avrupalı müttefiklerin giderek genişleyen askeri rolünü ortaya koyuyor.

Kaynaklardan biri, "Batarya, Suudi hava savunma sistemleriyle koordineli şekilde İHA'lara müdahale etti" dedi.

Kaynak, Yunan Patriot sisteminin üç füze ateşlediğini belirtti ancak kaç İHA'nın düşürüldüğüne veya bunların nereden geldiğine ilişkin ayrıntı vermedi.

İkinci bir kaynak da bilgiyi doğruladı.

Yunanistan 2021'den bu yana, Suudi Arabistan'ın enerji tesislerinin korunmasına yardımcı olmak amacıyla yapılan anlaşma kapsamında, Yunan personel tarafından işletilen ABD yapımı bir Patriot hava savunma bataryasını ülkede konuşlandırıyor.

Kaynak: Mepa News

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