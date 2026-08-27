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Gündem Müstehcenlik, uyuşturucu ve kara para… Manifest’in kurucusu Tolga Akış gözaltında
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Müstehcenlik, uyuşturucu ve kara para… Manifest’in kurucusu Tolga Akış gözaltında

Yeniakit Publisher
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Müstehcenlik, uyuşturucu ve kara para… Manifest’in kurucusu Tolga Akış gözaltında

Küçük çocukların maneviyatını bozan Manifest isimli ahlaksız müzik grubunun kurucusu Tolga Akış'ın çeşitli suçlardan gözaltına alındığı öğrenildi.

Müstehcenlik tartışmalarıyla kamuoyunun tepkisini çeken ‘Manifest’ grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Edep dışı hareketleriyle duyarlı kesimlerin tepkisini çeken müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

ÜÇ AYRI SUÇLAMA KAPSAMINDA SORUŞTURMA

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Tolga Akış hakkında “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

BU İLK DEĞİL

Manifest grubunun sahne gösterileri daha önce de adli sürece konu olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, grubun 6 Eylül 2025'te KüçükÇiftlik Park'ta verdiği konserdeki dans ve gösteriler üzerine “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık açıklamasında söz konusu eylemlerin toplumun edep, iffet, ar ve haya duygularını ihlal ettiği değerlendirmesine yer verilmişti.

BAŞKA İDDİALAR DA VAR

Akış'ın adı son günlerde Manifest'in eski fotoğrafçısı Mesut Adlin'in ortaya attığı iddialarla da gündeme geldi. Adlin, yayımladığı videoda grubun üyeleriyle yapılan sözleşmelerden gelir paylaşımına ve üyelerin özel hayatlarına müdahale edildiği iddiasına kadar çeşitli suçlamalar yöneltti. Adlin, Manifest üyeleriyle 10 yıllık sözleşmeler yapıldığını; Spotify ve YouTube gelirlerinin tamamının yönetim tarafına bırakıldığını, konser gelirlerinden ise grup üyelerine belirli oranlarda pay verildiğini ileri sürdü. Ayrıca bazı üyelerin özel hayatları ve ilişkileri konusunda baskıya maruz kaldığını iddia etti.

AKIŞ'IN AVUKATI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Tolga Akış cephesi ise Adlin'in iddialarını reddetti. Akış'ın avukatı Kaya Pulat, müvekkiline yönelik iddialar nedeniyle 20 Ağustos'ta, 21 Ağustos gecesi yapılan yayının ardından ise “tehdit ve şantaj” iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

Suç duyurusunun ardından gözaltına alınan Mesut Adlin, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanması sonrası serbest bırakılmıştı.

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