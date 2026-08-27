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Dünya Ölü sayısı her geçen saat artıyor: Nepal’deki felaketin bilançosu ağırlaşıyor
Dünya

Ölü sayısı her geçen saat artıyor: Nepal’deki felaketin bilançosu ağırlaşıyor

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Ölü sayısı her geçen saat artıyor: Nepal’deki felaketin bilançosu ağırlaşıyor

Nepal’in Çin sınırındaki Rasuwa ve çevresini vuran sel felaketi, arama kurtarma ekiplerini alarma geçirdi. Can kaybı 359’a yükselirken, aralarında yabancıların da bulunduğu 1300’den fazla kişiden haber alınamıyor. Uzmanlar, felaketin arkasında buzul çökmesi kaynaklı bir çığın olabileceğine dikkat çekiyor.

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 359'a yükseldiği bildirildi. Yetkililer, selin ardından aralarında yabancıların da bulunduğu 1300'den fazla kişiden haber alınamadığını belirtti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, dün ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen sel felaketi nedeniyle can kayıpları artarken sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

BBC'nin Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumunun açıklamasına dayandırdığı haberinde, Nepal ordusunun helikopterlerle selden etkilenen bölgelerdeki 351 kişiyi kurtardığı belirtildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının felaketten en fazla etkilenen Rasuwa ve Nuwakot bölgelerinde yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

Çin devlet televizyonu CCTV ise sınırın Tibet tarafında kayıp olduğu bildirilen 558 kişiden 260'ının yabancı olduğunu belirtti.

ÖLÜ SAYISI 359’A YÜKSELDİ

Kathmandu Post gazetesine konuşan Nepal polisi, yerleşim bölgelerinin etkilendiği, çok sayıda kamu binası ile özel mülkün hasar gördüğü selde hayatını kaybedenlerin sayısının 359'a yükseldiğini belirtti.

Associated Press (AP) ajansına konuşan yetkililer de aralarında yabancıların da bulunduğu 1300'den fazla kişinin kayıp olduğunu ifade etti.

Sele ilişkin arama kurtarma çalışmalarında 4 bin 50 polis memurunun görevlendirildiği belirtiliyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da 53 Ukrayna vatandaşının sel sularına kapılarak kaybolduğu ifade edildi.

UZMANLAR, BUZUL ÇÖKMESİNE İŞARET EDİYOR

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, daha sonra verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar da sele bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığın neden olduğunu belirtti.

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