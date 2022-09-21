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Gündem Yunan Papaz Miçotakis'i böyle uyardı: Türklere karşı duramayız
Gündem

Yunan Papaz Miçotakis'i böyle uyardı: Türklere karşı duramayız

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i Türkiye'ye bulaşmaması konusunda açık açık uyaran bir Yunan Papaz, "Türkler Yunanistan'a girerse bizi paramparça eder. Taş üstünde taş bırakmaz. Türklere karşı asla duramayız" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 21:36:00 - 2022-09-21 21:38:31

 yeniakit.com.tr 

ABD'nin Yunanistan'ı Türkiye ile savaştırmak istediğini söyleyen Yunan Papaz, "Yunan halkı bizleri Türkler ile savaştırmak istiyorlar. Amerika bizleri adeta esarete mahkum etmek istiyor" dedi.

Yunanistan'ın Türkiye ile boy ölçüşemeyeceğini aktaran Yunan Papaz, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Karşımızda eski Türkiye yok. Türkler Yunanistan'a girerse bizi paramparça eder. Taş üstünde taş bırakmaz. Türklere karşı asla duramayız. İnanın bana soluğu Atina'da alırlar. Miçotakis'i uyarıyoruz. Yazık etmeyin ülkemize. Buranın en büyük kilisesini camii yaparlar. Daha önce bizim olan Ayasofya'yı yaptıkları gibi. Bu rüyadan artık uyanalım."

Yunan Papaz, "Atina'nın selameti için gerekiyorsa 12 adaları da verelim. Yeter ki ülkemizde uzak dursunlar" şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Hasel

Evet,işte bu.oniki adayı verin,barış olsun.ilelebet dost olalım.Papaz gerçeği görmüş.Aferin papaz.

Hamdi şen

Bende bu papaz arkadaşa katılıyorum
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