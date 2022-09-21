Yunan Papaz Miçotakis'i böyle uyardı: Türklere karşı duramayız

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ABD'nin Yunanistan'ı Türkiye ile savaştırmak istediğini söyleyen Yunan Papaz, "Yunan halkı bizleri Türkler ile savaştırmak istiyorlar. Amerika bizleri adeta esarete mahkum etmek istiyor" dedi.

Yunanistan'ın Türkiye ile boy ölçüşemeyeceğini aktaran Yunan Papaz, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Karşımızda eski Türkiye yok. Türkler Yunanistan'a girerse bizi paramparça eder. Taş üstünde taş bırakmaz. Türklere karşı asla duramayız. İnanın bana soluğu Atina'da alırlar. Miçotakis'i uyarıyoruz. Yazık etmeyin ülkemize. Buranın en büyük kilisesini camii yaparlar. Daha önce bizim olan Ayasofya'yı yaptıkları gibi. Bu rüyadan artık uyanalım."

Yunan Papaz, "Atina'nın selameti için gerekiyorsa 12 adaları da verelim. Yeter ki ülkemizde uzak dursunlar" şeklinde konuştu.