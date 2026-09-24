Yunan ordusunda kan donduran Türk nefreti! Bakın askerlere ne öğretiyorlar?

Yunanistan'ın özel kuvvetlerine ait olduğu belirtilen ve yıllar önce kamuoyuna yansıyan görüntüler, Türkleri doğrudan hedef alan ifadeleri nedeniyle yeniden tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren yaklaşık 44 saniyelik arşiv videosunda, kamuflajlı bir grup askerin eğitim alanında toplu halde marş söylediği görülüyor.

Görüntüler yeni değil. Yunan basınında 2014 yılında yayımlanan haberler, görüntüleri LOK özel birliklerinin eğitimiyle ilişkilendiriyor ve kullanılan ifadeleri “nefret sloganları” olarak nitelendiriyor.

“Türk kanı” sözleri

Söz konusu marşın Yunan basını tarafından yayımlanan dökümünde Türkiye ve Türkleri hedef alan ağır ifadeler bulunuyor.

Marşta askerî birlik mensuplarından söz edilirken “Türk kanı” ifadesinin yanı sıra Arnavut, Arap ve Makedonları hedef alan sözler de kullanılıyor. Ardından silahların ateşlenmesinden, dul ve yetimlerden ve evlerin yakılmasından söz ediliyor.

Görüntülerdeki en çarpıcı noktalardan biri ise bunların bireysel bir sosyal medya kullanıcısının sözlerinden ziyade, askerî eğitim ortamında topluca söylenirken kayda alınmış olması.

Yunan basını da “nefret sloganları” dedi

Olay yalnızca Türkiye'deki kaynakların gündeme getirdiği bir kayıt değil.

Yunanistan merkezli Athens Voice görüntüleri “LOK eğitiminde aşırı nefret sloganları” başlığıyla haberleştirdi. Iefimerida da görüntülerin tepki çektiğini ve LOK mensuplarının eğitim sırasında söyledikleri sözleri yayımladı.

Dolayısıyla sosyal medyada bugün yeniden dolaşan videonun yeni çekilmiş gibi sunulmaması gerekiyor. Görüntü eski; ancak görüntülerdeki nefret söyleminin Yunan kaynaklarındaki geçmiş kayıtları mevcut.

Aradan yıllar geçti, Türkiye karşıtı slogan yine ortaya çıktı

Asıl dikkat çekici gelişme ise yıllar sonra yaşandı.

25 Mart 2025'te Atina'da düzenlenen resmî askerî geçit töreninde, Yunan Deniz Kuvvetleri Astsubay Okulu öğrencileri Türkiye'yi hedef alan küfürlü sloganlar attı ve “Kıbrıs Yunandır” şeklinde bağırdı.

Olay Yunanistan'da da krize dönüştü.

Kathimerini, öğrenciler hakkında soruşturma başlatılacağını yazarken Yunan devlet televizyonu ERT, Deniz Kuvvetleri tarafından yeminli idari soruşturma (EDE) açıldığını duyurdu. Soruşturmanın olayın koşullarını, sorumluları ve uygulanabilecek disiplin işlemlerini belirlemek amacıyla başlatıldığı açıklandı.

Ankara Atina'dan açıklama istedi

2025'teki olay diplomatik boyuta da taşındı.

ERT'nin aktardığı Türk Dışişleri kaynakları, sloganları “küstahça” olarak nitelendirerek bunların Türk-Yunan ilişkilerini zedelemeye yönelik olduğunu belirtti ve Yunan makamlarından izahat istendiğini bildirdi.

Böylece yıllar önce LOK eğitiminden yansıyan görüntülerle 2025'te Atina'nın merkezindeki resmî geçitte yaşanan olay arasında dikkat çekici bir tarihsel paralellik ortaya çıktı.

Eski görüntü, güncelliğini koruyan soru

LOK görüntülerinin yaklaşık 12 yıl önce kamuoyuna yansımış olması, videoyu tarihsel bir kayıt haline getiriyor. Ancak 2025 yılında askerî öğrencilerin benzer biçimde Türkiye'yi hedef alan sloganlarla gündeme gelmesi tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Üstelik son olayın ardından soruşturmayı başlatan bizzat Yunan askerî makamları oldu.

Aradan geçen yıllara rağmen Yunan askerî birliklerinden Türkiye'yi hedef alan sloganların yeniden yükselmesi şu soruyu gündeme getiriyor: Bu nefret dili neden hâlâ Yunan askerî çevrelerinde kendisine yer bulabiliyor?