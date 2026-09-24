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Siyaset Bahçeli’den Yavaş yayınlarına tepki! Çumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi temasları mı gölgeleniyor?
Siyaset

Bahçeli’den Yavaş yayınlarına tepki! Çumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi temasları mı gölgeleniyor?

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Bahçeli’den Yavaş yayınlarına tepki! Çumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi temasları mı gölgeleniyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mansur Yavaş’ın CHP’den ayrılmasının televizyonlarda geniş yer bulmasını eleştirdi. Bengü Türk TV’ye gönderdiği mesajda Bahçeli, yayınların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM konuşmasını ve ABD’deki temaslarını geri planda bırakıp bırakmadığını sorguladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifası ve siyasi yoluna bağımsız devam etme kararı, televizyonların gündemine taşınırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den yayınlara tepki geldi. Bahçeli, istifa kararının ekranlarda ele alınma yoğunluğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD programı üzerinden değerlendirdi.

“TÜRKİYE’NİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUSU OLARAK MI NİTELENDİRİLİYOR?”

Bengü Türk TV’ye ilettiği mesajda Bahçeli, kanalların gündem tercihine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Şu an televizyonların hepsinde Mansur Yavaş’ın istifası üzerine yayınlar yapılmaktadır. Bu yayınlar Türkiye’nin çok önemli bir konusu olarak mı nitelendiriliyor, yoksa Sayın Cumhurbaşkanı’nın Birleşmiş Milletler’deki konuşması ve ABD’deki siyasi temasları mı gölgeleniyor?”

Bahçeli böylece Yavaş’ın kararından çok, kararın televizyon yayınlarında kapladığı yere yönelik eleştirisini dile getirdi.

YAVAŞ YAYINLARINI DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GETİRMİŞTİ

MHP lideri, geçtiğimiz hafta yaptığı değerlendirmede de televizyonlarda Yavaş’a ayrılan süreyi eleştirmişti. Yayınları takip etmesi için bir çalışma arkadaşını görevlendirdiğini söyleyen Bahçeli, tek bir programda Yavaş’ın adının 50’den fazla kez geçtiğini belirtmişti.

Bahçeli, bu yoğunluğun Türkiye’nin diğer gündemlerini geri plana ittiğini savunmuştu.

YAVAŞ BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurduğu açıklamada, kendisini hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmediğini vurgulamıştı. Parti içinde şahsına veya tutumuna ilişkin rahatsızlık bulunması halinde gereğini yapacağını daha önce söylediğini hatırlatan Yavaş, kararını aynı gün yapılan bazı açıklamalarla ilişkilendirmişti.

Yavaş, “Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

ANKARA’DA SEKİZ İLÇE BELEDİYE BAŞKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Yavaş’ın açıklamasını Ankara’daki CHP’li ilçe belediye başkanlarının istifaları izlemişti. Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu partiden ayrıldıklarını duyurmuştu.

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör de CHP üyeliklerinden istifa ettiklerini açıklamıştı.

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Yorumlar

Eski Ülkücü

Bahçeli AK Partililerden daha AK Partili oldu son zamanlarda. Kendisine muhalefet tarafından Başbakanlık teklif edildiğinde de "ahlaksız teklif" demişti. O zaman da belliydi, MHP'nin gayesi iktidar olmak değil, Erdoğan'a koşulsuz şartsız hizmet etmek.
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