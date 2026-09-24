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Gündem Masaj salonları pislik yuvası çıkmıştı: Fuhuşa aracılık eden 12 ahlaksız tutuklandı
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Masaj salonları pislik yuvası çıkmıştı: Fuhuşa aracılık eden 12 ahlaksız tutuklandı

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Masaj salonları pislik yuvası çıkmıştı: Fuhuşa aracılık eden 12 ahlaksız tutuklandı

İstanbul'da 19 Eylül’de ‘masöz’ ilanı vererek kadınları fuhuşa yönlendiren çetenin, masaj salonları ve fuhuş yapılan mekanlarına düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinden 12'si tutuklandı. 3 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılıkça ifadesi alınan 15 şüpheli sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, zanlılardan 12'sinin tutuklanmasına, 3'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanıp serbest bırakılmasına karar verdi.

MASÖZ İLANI İLE FUHUŞA TEŞVİK

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 19 Eylül'de masaj salonları ve fuhuş yapıldığı belirlenen mekanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Fuhşa aracılık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne gönderilmişti.

Kurtarılan yabancı uyruklu 2 kişi ise işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edilmişti.

Zanlıların, bazı uygulamalar üzerinden "masöz" ilanları vererek ihtiyaç sahibi kadınları işe aldığı, daha sonra çeşitli bahanelerle kadınları fuhuşa ikna edip çalıştırdıkları belirlenmişti.

Ayrıca "masöz" ilanı için başvuran bir kadının, şüphelilerin kendisini fuhşa ikna etmeye çalıştığı yönünde polise şikayette bulunduğu, bunun üzerine yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düzenlendiği öğrenilmişti.

 

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