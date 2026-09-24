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Dünya Rusya’ya ortak ateşkes çağrısı: Karadeniz ve tahıl ihracatı vurgusu
Dünya

Rusya’ya ortak ateşkes çağrısı: Karadeniz ve tahıl ihracatı vurgusu

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Rusya’ya ortak ateşkes çağrısı: Karadeniz ve tahıl ihracatı vurgusu

AB üyesi 27 ülke ile aralarında İngiltere, İsrail, Japonya, Güney Kore ve Avustralya’nın bulunduğu 51 ülkenin temsilcileri, Rusya’ya “tam, derhal ve koşulsuz” ateşkesi kabul etme çağrısı yaptı. Ortak açıklamada, Karadeniz’de ticari gemilerin ve kritik altyapının korunması gerektiği vurgulandı.

Ukrayna’daki savaşa ilişkin diplomatik çabalar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) toplantısı öncesinde yayımlanan ortak açıklamayla gündeme geldi. New York’ta bir araya gelen ülke temsilcileri, ateşkesin barış müzakerelerine zemin hazırlayacak bir adım olduğunu belirterek Moskova’dan bu yönde karar almasını istedi.

Ukrayna ile dayanışma mesajı verilen açıklamada, Rusya’nın sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını artırdığı belirtilerek bu durumdan derin endişe duyulduğu ifade edildi.

AB VE 51 ÜLKE RUSYA'YI DERHAL VE KOŞULSUZ ATEŞKESİ KABUL ETMEYE ÇAĞIRDI

Açıklamada, Ukrayna ile dayanışma mesajı verilerek Rusya'nın Ukrayna genelinde sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları tırmandırdığı, bu durumdan derin endişe duyulduğu belirtildi.

Özellikle Karadeniz'deki saldırılardan endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Rusya, Ukrayna'nın tahıl ihracatını sekteye uğratmaya çalışıyor ve böylece küresel gıda güvenliğini tehlikeye atıyor." denildi.

Açıklamada, Karadeniz'de seyrüsefer serbestisini güvence altına alma çabalarının desteklendiği belirtilerek ticari gemiler ile kritik altyapının korunması gerektiği kaydedildi.

Ukrayna'nın Mart 2025'ten bu yana "tam, derhal ve koşulsuz" ateşkesi kabul ettiği ifade edilen açıklamada, "Rusya'yı, barışa giden anlamlı diplomasi ve müzakerelere doğru atılması gereken bir adım olarak nihayet aynı şeyi yapmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

'RUSYA SALDIRGANLIĞA SON VERMELİ'

Açıklamada, taraflar arasında güvenin sağlanması için Rusya'ya Ukraynalı siviller ve savaş esirlerinin ülkelerine dönüşünü sağlama çağrısı yapılarak "Ukrayna barış istiyor. Biz barış istiyoruz. Rusya saldırganlığına son vermeli, ateşkesi kabul etmeli ve uluslararası hukuka uygun, kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa yönelik müzakerelere anlamlı bir şekilde katılmalıdır." denildi.

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