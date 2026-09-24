Motorine 5 lira 57 kuruş indirim! Benzin sabit kaldı

Akaryakıtta son fiyat değişikliği motorin kullanan araç sahiplerine indirim getirdi. Litre başına 5 lira 57 kuruşluk düşüşün ardından üç büyükşehirde pompa fiyatları yeniden şekillendi.

ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin olumlu gelişmelerin petrol piyasasında fiyatları aşağı çekmesinin ardından motorinde de indirim uygulandı. Benzin grubunda ise değişiklik yapılmadı.

ANKARA’DA MOTORİN 91,87 LİRA

Başkentte indirimin ardından motorinin litre fiyatı 91,87 liraya geriledi. Ankara’da benzinin litresi 81,30 liradan, LPG’nin litresi ise 35,09 liradan satılıyor.

İstanbul’da motorinin litre fiyatı 90,86 lira olurken benzin 80,40 lira, LPG 34,99 lira seviyesinde bulunuyor.

İzmir’de ise motorinin litresi 92,26 lira, benzinin litresi 81,60 lira ve LPG’nin litresi 34,99 lira olarak uygulanıyor.

POMPA FİYATLARINDA PETROL VE DOLAR ETKİSİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının hesaplanmasında uluslararası ürün fiyatları ile dolar kuru belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı için Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru izleniyor. Belirli fiyat değişimleri doğrultusunda gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı hesaplanıyor.

Bu tutara ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatına ulaşılıyor.