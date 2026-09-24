  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ankara'da CHP'li istifa depremi büyüyor! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör de partiden ayrıldı! Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten fon vurguncularına New York'tan sert uyarı! Vatandaşın parasını dağa taşıyamazsınız! 1,4 milyarlık şirket değeri nasıl 200 katına çıktı? Alkin kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı İfadesi ortaya çıktı! Savcılık sordu Vadi’nin ‘Kozinoğlu’su cevap verdi Endişelerini manşete taşıdılar: Türk şirketleri Avrupa’yı fethediyor İran’dan ABD’ye rest! 7 şarta uyulursa Hürmüz açılır Kılıçdaroğlu'ndan yeni Yavaş açıklaması: Onu ben kazandırdım! ‘5816’ mağdur üretmeye devam ediyor! Namaz kılmak isteyen polis memurlarına zulüm Cemal Sangu kaleme aldı: Terörsüz Türkiye projesinde Moro örneği İsrail’de hükümet kuracak çoğunluk yok: Krizin anahtarı Arap partiler!
Ekonomi Motorine 5 lira 57 kuruş indirim! Benzin sabit kaldı
Ekonomi

Motorine 5 lira 57 kuruş indirim! Benzin sabit kaldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Motorine 5 lira 57 kuruş indirim! Benzin sabit kaldı

Motorin fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olan 5,57 liralık indirim pompaya yansıdı. Benzinde fiyat değişmezken motorinin litresi İstanbul’da 90,86, Ankara’da 91,87 ve İzmir’de 92,26 lira oldu.

Akaryakıtta son fiyat değişikliği motorin kullanan araç sahiplerine indirim getirdi. Litre başına 5 lira 57 kuruşluk düşüşün ardından üç büyükşehirde pompa fiyatları yeniden şekillendi.

ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin olumlu gelişmelerin petrol piyasasında fiyatları aşağı çekmesinin ardından motorinde de indirim uygulandı. Benzin grubunda ise değişiklik yapılmadı.

ANKARA’DA MOTORİN 91,87 LİRA

Başkentte indirimin ardından motorinin litre fiyatı 91,87 liraya geriledi. Ankara’da benzinin litresi 81,30 liradan, LPG’nin litresi ise 35,09 liradan satılıyor.

İstanbul’da motorinin litre fiyatı 90,86 lira olurken benzin 80,40 lira, LPG 34,99 lira seviyesinde bulunuyor.

İzmir’de ise motorinin litresi 92,26 lira, benzinin litresi 81,60 lira ve LPG’nin litresi 34,99 lira olarak uygulanıyor.

POMPA FİYATLARINDA PETROL VE DOLAR ETKİSİ

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının hesaplanmasında uluslararası ürün fiyatları ile dolar kuru belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı için Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru izleniyor. Belirli fiyat değişimleri doğrultusunda gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı hesaplanıyor.

Bu tutara ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatına ulaşılıyor.

Şikayetvar'a 'zam gelecek' denilerek akaryakıt satılmadığı iddiaları ulaştı
Şikayetvar'a 'zam gelecek' denilerek akaryakıt satılmadığı iddiaları ulaştı

Ekonomi

Şikayetvar'a 'zam gelecek' denilerek akaryakıt satılmadığı iddiaları ulaştı

Şanlıurfa'da jandarma darbesi: Tonlarca kaçak akaryakıt yakalandı!
Şanlıurfa'da jandarma darbesi: Tonlarca kaçak akaryakıt yakalandı!

Gündem

Şanlıurfa'da jandarma darbesi: Tonlarca kaçak akaryakıt yakalandı!

Burası Türkiye değil Fransa! Akaryakıt fiyatları kontak kapattırdı
Burası Türkiye değil Fransa! Akaryakıt fiyatları kontak kapattırdı

Dünya

Burası Türkiye değil Fransa! Akaryakıt fiyatları kontak kapattırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23