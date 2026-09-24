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Aktüel Adidas, açıktan siyonizm propagandası yapıyor! Theodor Herzl temalı kıyafetler!
Aktüel

Adidas, açıktan siyonizm propagandası yapıyor! Theodor Herzl temalı kıyafetler!

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Adidas, açıktan siyonizm propagandası yapıyor! Theodor Herzl temalı kıyafetler!

Adidas İsrail'in fikir ve kurucu babası teorisyen Theodor Herzl temalı kıyafetleri satışa çıkardı. İşgal altındaki Kudüs’teki Adidas mağazasında İsrail ve Kudüs temalı özel tasarım ürünler satışa sunuldu. “İsrail’e Hoş Geldiniz” ve “Kudüs’ü Seviyorum” ifadelerinin yer aldığı ürünler tepki çekerken, koleksiyondaki bazı tasarımlarda Siyonist figür ve sembollere de yer verildi.

Adidas İsrail'in fikir ve kurucu babası teorisyen Theodor Herzl temalı kıyafetleri satışa çıkardı. İşgal altındaki Kudüs’teki Adidas mağazasında İsrail ve Kudüs temalı özel tasarım ürünler satışa sunuldu. “İsrail’e Hoş Geldiniz” ve “Kudüs’ü Seviyorum” ifadelerinin yer aldığı ürünler tepki çekerken, koleksiyondaki bazı tasarımlarda Siyonist figür ve sembollere de yer verildi.

İşgal altındaki Kudüs’ün Mamilla Alışveriş Merkezi’nde bulunan Adidas mağazasında, şehre ve terörist İsrail’e özel üretilen tasarımlar satışa sunuluyor. Reyonlarda doğrudan "İsrail'e Hoş Geldiniz" ve "Kudüs'ü Seviyorum" logolu özel tişörtler sergileniyor.

 

Theodor Herzl detayı

Mağazadan alışveriş yapanların sosyal medyada paylaştığı kareler ise bu zihniyeti açıkça gözler önüne seriyor. Satın alınan tişörtlerden birinde yer alan "It is no dream" (Bu bir hayal değil) sloganı, Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl’in sözüne ve balkon fotoğrafına doğrudan gönderme yapıyor.

 

Yahudi Figürleri

Aynı paylaşımda boyundaki askeri künyede İbranice "Kalbimiz Gazze'de esir" ve İngilizce "Onları derhal eve geri getirin!" ifadeleri yer alırken, görselde Yahudi sembolü olarak kullanılan "Yahuda Aslanı" figürü de dikkat çekiyor.

Adidas'ın katliam seviciliği

Tekstil ürünleri ve mağaza vitrinleriyle yürütülen bu algı çalışması, işgalin sadece askeri yöntemlerle değil, küresel markalar ve gündelik semboller üzerinden de meşrulaştırılmaya çalışıldığını ortaya koyuyor.

Marka, geçtiğimiz haftalarda da benzer bir tutumla uluslararası boykotların hedefi olmuştu. Gazze'de binlerce çocuk İsrail saldırıları nedeniyle uzuvlarını kaybederken marka; ampute bireylere yönelik "Tek Ayakkabı" kampanyasında, terörist İsrail ordusunda görev yaparken bacağı kopan eski bir askeri reklam yüzü olarak kullanmıştı. Kudüs'teki mağazada sergilenen bu yeni koleksiyon, markanın işgali meşrulaştıran çizgisini sürdürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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