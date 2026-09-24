Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta pastane ziyareti! Vatandaşlarla bir araya geldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Türkevi’nin yanındaki bir Türk pastanesine uğrayarak vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği" sonrası Türkevi'nin yanında yer alan bir pastaneye geçti.
Burada vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, çay içti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra temaslarını sürdürmek üzere Türkevi'ne döndü.
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