İtalya'dan can sıkıcı haber tez ulaştı! Artık 'yok' diye konuşmaya başladılar bile...

Oulai, Galatasaray'a yazılıyor. İyi, hoş; ama bir de futbolun gerçekleri var. Fiorentina şu an için uçuk bir rakam olmadığı sürece Oulai'yi satmaz ve masaya oturmaz. Çünkü 26 milyon avroluk taze bir yatırımdan 2 ayda vazgeçmek, kulübün mali ve sportif stratejisine tamamen aykırı. Oyuncunun taktiksel gelişimi ve İtalyan futboluna adaptasyonu için sabredilmesi gerektiği, teknik heyet tarafından açıkça dile getirildi.