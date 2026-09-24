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İtalya'dan can sıkıcı haber tez ulaştı! Artık 'yok' diye konuşmaya başladılar bile...

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İtalya'dan can sıkıcı haber tez ulaştı! Artık 'yok' diye konuşmaya başladılar bile...

Oulai, Galatasaray'a yazılıyor. İyi, hoş; ama bir de futbolun gerçekleri var. Fiorentina şu an için uçuk bir rakam olmadığı sürece Oulai'yi satmaz ve masaya oturmaz. Çünkü 26 milyon avroluk taze bir yatırımdan 2 ayda vazgeçmek, kulübün mali ve sportif stratejisine tamamen aykırı. Oyuncunun taktiksel gelişimi ve İtalyan futboluna adaptasyonu için sabredilmesi gerektiği, teknik heyet tarafından açıkça dile getirildi.

#1
Foto - İtalya'dan can sıkıcı haber tez ulaştı! Artık 'yok' diye konuşmaya başladılar bile...

Geçen sezon ocak ayında başladı Oulai'nin Galatasaray'a geleceği hikâyesi... Uzun süre devam etti, gazete manşetlerini süsledi. Sonunda Fildişili oyuncu, sezon başında konuşulan rakamların çok altında (26 milyon avro) bir bedelle Fiorentina'nın yolunu tuttu.

#2
Foto - İtalya'dan can sıkıcı haber tez ulaştı! Artık 'yok' diye konuşmaya başladılar bile...

Oulai, hâlihazırda sadece 1.3 milyon avro fazlasına Stuttgart'tan alınan Nico González'den sonra Fiorentina tarihinin en pahalı oyuncusu. İtalyanların böylesine büyük bir yatırım yapmışken 2-3 ayda Oulai'den vazgeçeceği pek beklenmiyor.

#3
Foto - İtalya'dan can sıkıcı haber tez ulaştı! Artık 'yok' diye konuşmaya başladılar bile...

Ancak milli arada, sosyal medyanın tıka ihtiyacı olduğu ortamda Oulai'yi Galatasaray'a yazmak oldukça iyi bir reyting aracı. Peki gerçekler neler? Fiorentina’da teknik direktör Paolo Vanoli’nin göreve yeni gelmesi kadro istikrarı arayışını beraberinde getirdi. Oulai'yi "küçük bir Kanté" olarak nitelendiriyor. Fagioli'yi savunma önünde kullanarak önce sağlam bir omurga kurmaya çalışıyor. İtalyan futbolunun yüksek taktiksel disiplinine alışması gereken genç bir oyuncunun zamana, sabra ve maça ihtiyacı olduğunu biliyor.

#4
Foto - İtalya'dan can sıkıcı haber tez ulaştı! Artık 'yok' diye konuşmaya başladılar bile...

Malù Mpasinkatu ve Luciano Bruni'nin analizlerinde dikkat çekildiği üzere, Fagioli'nin takımda kalması orta sahadaki süre dağılımını etkiledi. Ancak İtalya Kupası ve uzun lig maratonunda Vanoli'nin Oulai, Mandragora, Thorstvedt gibi alternatiflere ve rotasyona ihtiyacı var. Fagioli ile Oulai'nin şu an için yan yana oynamaması Oulai'nin gözden çıkarıldığı anlamına gelmiyor; Vanoli'nin farklı sistemlerde kullanabileceği esnek bir opsiyon olarak elinde tutuluyor.

#5
Foto - İtalya'dan can sıkıcı haber tez ulaştı! Artık 'yok' diye konuşmaya başladılar bile...

Fotospor'a göre; İtalyan Labaroviola ve Radio FirenzeViola'da öne çıkan net görüşe göre; Fiorentina cephesinden bakıldığında ocak ayı transfer döneminde Oulai’nin kısa vadeli satışı veya kiralanması için hiçbir finansal zemin yok.

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