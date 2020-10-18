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Gündem Yunan milletvekilinden çarpıcı Türkiye itirafı: Başarısız olduk
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Yunan milletvekilinden çarpıcı Türkiye itirafı: Başarısız olduk

Yunan milletvekili Giorgos Tsipras Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı politikada başarısız olduğunu itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 12:24:00 - 2020-10-18 12:25:04

 yeniakit.com.tr 

Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini beraberindeki donanmayla birlikte yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesi Yunan medyasında gündem oldu.

Kanuni sondaj gemisinin de bölgeye geldiğini aktaran Yunan medyası, "2020 yılının en modern sondaj gemilerinden biri ve Türkiye şimdi onu satın aldı. Çok büyük ağırlıklarda sondaj yapabilme kabiliyetine sahip. Bu özel sondaj gemisi çok daha büyük derinliklerde araştırma yapmak için üretildi." ifadelerini kullandı.

Yunan milletvekili Giorgos Tsipras da bölgede yaşanan gelişmeler hakkında konuştu.

Yunanistan Türkiye'ye hep bir tolerans gösterdiğini söyleyerek gülünç sözler sarfeden Tsipras, "Meis çevresinde olup bitenler ve iki ay öncesinin olayları da Erdoğan'ın politikası olarak ele alınmalı. Onlara karşı bir hoşgörü olduğu sürece ve Yunanistan tarafından kararlı bir duruş olmadığı sürece bu böyle devam edecek. Şimdiye kadar Türklere hep bir tolerans gösterdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ın reflekslerini ölçtüğünü iddia eden Tsipras, Yunan hükümetinin Avrupa'ya kırmızı çizgiler çizdirebilecek bir politikası olmadığını söyledi.

Yunanistan'ın büyük bir kriz içinde olduğunu ve eskisinden daha kötü durumda olduğunu dile getiren Tsipras, Türkiye'nin Batılı ülkelere diz çökmediğini ittiraf etti.

Tsipras, "Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı politika başarısız oldu. Bunun doğruluğu Türkiye'nin bugünkü duruşuyla kanıtlanmıştır. Başarısız Avrupa politikası ve Yunanistan'ın Türkiye yönelik baskıları var ama yeterince baskı yapamadık." ifadelerini kullandı.

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