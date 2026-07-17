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Güncel döviz fiyatları

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Güncel döviz fiyatları

Güne hareketli başlayan döviz piyasasında, Dolar/TL 17 Temmuz sabahı 47 TL seviyelerinde dengelenirken; Euro/TL ise 54 TL bandından işlem görmeye devam ediyor.

#1
Foto - Güncel döviz fiyatları

Döviz piyasası haftanın son işlem gününe yukarı yönlü bir ivmeyle adım attı.

#2
Foto - Güncel döviz fiyatları

Güne yükselişle başlayan dolar, 47 TL eşiğinin üzerindeki seyrini sürdürüyor.

#3
Foto - Güncel döviz fiyatları

Spot piyasadaki fiyatlamalara bakıldığında dolar/TL alışta 47,15 lira, satışta ise 47,17 lira seviyesinde dengelenmiş durumda.

#4
Foto - Güncel döviz fiyatları

Aynı dakikalarda Euro/TL cephesinde alış fiyatı 53,95 lira, satış fiyatı ise 54,01 lira olarak kaydediliyor.

#5
Foto - Güncel döviz fiyatları

Küresel piyasalarda ise Euro/dolar paritesi 1,1439 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

#6
Foto - Güncel döviz fiyatları

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