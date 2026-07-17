Güncel döviz fiyatları
Güne hareketli başlayan döviz piyasasında, Dolar/TL 17 Temmuz sabahı 47 TL seviyelerinde dengelenirken; Euro/TL ise 54 TL bandından işlem görmeye devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Güne hareketli başlayan döviz piyasasında, Dolar/TL 17 Temmuz sabahı 47 TL seviyelerinde dengelenirken; Euro/TL ise 54 TL bandından işlem görmeye devam ediyor.
Döviz piyasası haftanın son işlem gününe yukarı yönlü bir ivmeyle adım attı.
Güne yükselişle başlayan dolar, 47 TL eşiğinin üzerindeki seyrini sürdürüyor.
Spot piyasadaki fiyatlamalara bakıldığında dolar/TL alışta 47,15 lira, satışta ise 47,17 lira seviyesinde dengelenmiş durumda.
Aynı dakikalarda Euro/TL cephesinde alış fiyatı 53,95 lira, satış fiyatı ise 54,01 lira olarak kaydediliyor.
Küresel piyasalarda ise Euro/dolar paritesi 1,1439 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.
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