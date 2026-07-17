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Gündem Körfez’de sirenler çaldı
Gündem

Körfez’de sirenler çaldı

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Körfez’de sirenler çaldı

İran, ABD’nin devam eden saldırılarına misilleme kapsamında bir kez daha Körfez’deki ABD askeri varlıklarının bulunduğu ülkeleri hedef aldı. Kuveyt ve Bahreyn yönetimleri, yeni füze ve insansız hava aracı saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından karşılandığını açıkladı.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, İran tarafından gerçekleştirildiği belirtilen yeni füze ve insansız hava aracı saldırılarının ardından ülkenin hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Düşman unsurlarının etkisiz hâle getirilmesi sırasında bazı bölgelerde patlama seslerinin duyulabileceği belirtilen açıklamada, vatandaşlardan yalnızca resmi makamların duyurularını takip etmeleri istendi.

Açıklamada, “Herkesin resmi makamlar tarafından yayımlanan güvenlik talimatlarına uymasını rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

Bahreyn’de sirenler çaldı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da saldırı tehdidi nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin devreye girdiğini duyurdu.

Halka sakin olmaları ve güvenli alanlara sığınmaları çağrısı yapılırken, gelişmelerin yalnızca resmi kaynaklar üzerinden takip edilmesi istendi.

“Saldırılar önlendi”

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife’nin basın danışmanı Nabil Alhamer, İran tarafından gerçekleştirilen saldırıların ülkenin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini açıkladı.

Kuveyt ve Bahreyn’i hedef alan son füze ve İHA saldırılarının herhangi bir can veya mal kaybına yol açıp açmadığına ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, Körfez ülkelerinde hava savunma sistemlerinin teyakkuz hâlinin sürdüğü bildirildi.

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