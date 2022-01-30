Yunan mevzuya daha yeni uyandı: Amerikalılar bizi kullanıp köşeye fırlattı

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Bir Yunan milletvekili katıldığı televizyon programında Türkiye hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"Kostantinopolis'in (İstanbul) düşüşünden hemen öncesini hatırlatan bir zaman diliminde yaşıyoruz" diyen Yunan milletvekili, "İsrail'i kaybettik! İsrail şimdi Türkiye ile boru hattı projesini konuşuyor" açıklamasında bulundu.

"Türkiye karşısında başarısız olduk"

Yunanistan'ın açık bir şekilde Türkiye karşısında bölgede "başarısız" olduğunu itiraf eden Yunan milletvekili, ABD'nin Eastmed projesinden desteğini çekmesi sonrası İsrail'in Türkiye'ye yöneldiğini söyledi.

"Hafter bizim tarafımızdaydı ama ona hiç yardım etmedik"

Darbeci general Hafter'in Yunanistan'ın yanında durduğunu ancak Atina yönetiminin Hafter'e hiç yardım etmediğini dile getiren Yunan milletvekili, şunları kaydetti:

"Hafter bizden silah istedi ancak biz vermedik. Ben hükümete Hafter'e silah göndermesi için baskı yaptım. Türkiye uçaklarıyla silahlarını Libya'ya taşıyordu. Hafter'in düşmanına (Libya hükümeti) silah taşıyan Türk gemilerine rağmen biz silah vermedik ve hiç yardım etmedik."

Hafter'in İsrail ile doğal gaz boru hattı hakkında görüştüğünü ifade eden Yunan milletvekili şöyle devam etti:

"İsrail'den Mısır'dan ve Libya'dan geçerek ya Tunus'a ya da doğrudan İtalya'ya ve sonra Fransa'ya gidecek bir boruyu tartışıyorlar. Yani artık Eastmed boru hattına ihtiyaç duyulmayacak. Başka bir alternatif ise İsrail'in Türkiye ile boru hattı anlaşması yapmak için görüşmelere başlaması."

"Easmed büyük bir jeopolitik öneme sahipti ancak hükümetimiz ABD'nin emriyle bu projeyi rafa kaldırdı. Alenen söylüyorum Amerikalılar emir verdi ve hükümet itaat etti. Ve bu Amerikalılar istedikleri askeri üsleri aldıktan sonra oldu" diyen Yunan milletvekili, "Bizi sıkılmış bir meyve gibi kullanıp attılar" dedi.

"Eastmed'in cenazesi kalktı"

Yunanistan'ın Eastmed girişiminin açık bir şekilde başarısızlıkla sonuçlandığını aktaran Yunan milletvekili, Atina hükümetini yerden yere vurdu.

"Eastmed'in cenazesi kalktı" diyerek sözlerini sürdüren Yunan milletvekili şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan bu olaylar inanılmaz ve bundan sonra olacaklar da ürkütücü. Çünkü bizim için daha kötü şeyler geliyor. Erdoğan yeniden Balkanlar'a adım attı. Arnavutluk'a gitti 6 anlaşma yaptı. Ardından Sırbistan'a gitti ve 4 anlaşma daha yaptı. Bizimle aynı dine sahip bir ülke olan ve Yunanistan'ın stratejik ortağı olan Sırbistan! Türkler etrafımızı sardı. Kuşatıldık bunu kimse anlamıyor mu? Kendimizi kandırıyoruz. İnanılmaz olaylar oluyor gerçekten endişelenmeye başladım."

"Türk İHA'larını vurmalıyız"

"200 Rafale uçağı alsak bile gelecek için endişeleniyorum. Yarın diyelim ki Yunanistan'ın 200 Rafale uçağı var Türkiye'nin de 400 Bayraktar'ı var. Sonra bunları Ege'ye seferber ettiler diyelim. Bu bizim savaş uçaklarımızın radarlarında 400 sinyal demek. Jetlerimiz Bayraktar SİHA'larını takip edecek ama yukarıdan geçen başka Türk savaş uçakları olacak" diyen Yunan milletvekili, Yunanistan'ın Ege üzerinde uçan Türk SİHA'larını düşürmesi gerektiğini ifade etti.

Yunan milletvekili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türklerin İHA'ları ile Ege üzerinde uçmasına izin vermemeliyiz. Savaş uçaklarını vurmak işin içinde insan hayatı olduğu için (pilot) zor ama İHA dediğiniz şey sadece bir makina. Bu yüzden Türklerin Ege'deki provokasyonlarını bitirmek için bu makinaları vurmak şart."