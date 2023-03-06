Yunan medyası 6'lı masadan ümidini kesti! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı indiremeyecekler'

İBB Başkanı İmamoğlu'nun anketlerde Kılıçdaroğlu'nun önünde olduğunu kaydeden Yunan gazetesi Protothema, "Muhalefetin başındaki Kemal Bey, partisini kontrol altına almış olabilir ama seçmen nezdinde bir varlık gösteremiyor" diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığının konuşulduğu ilk toplantıda altılı masada kriz çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer 4 parti tarafından aday göstermesine karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerini masaya getiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adının kendisine dayatılması ve önerisinin hiçbir şekilde tartışılmasını ileri sürerek masadan kalktı.

Ertesi gün düzenlediği basın toplantısında ise köprüleri tamamen atan Akşener, sert bir üslupla masayı hedef aldı.

'Kılıçdaroğlu aday gösterilecek'

Akşener'in masadan kalkması ve sonraki gelişmeler uluslararası basın tarafından da yakından takip ediliyor.

Yunanistan'ın saygın gazetelerinden Protothema, Akşener'siz öğleden sonra toplanacak 5 liderin, bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu Millet İttifakı'nınn adayı olarak açıklayacağını yazdı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Meral Akşener'in ani ayrılışı masayı sarstı. Altılı masada bir çatlağa neden oldu. Bununla birlikte, kalan beş muhalefet liderinin, bugün, ortak bir aday açıklaması bekleniyor. Bu aday, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak. Erdoğan'ın karşısına çıkacak kişi Kılıçdaroğlu gibi görünüyor."

'Kılıçdaroğlu seçmen nezdinde karşılık bulmuyor'

"Muhalefetin başındaki Kemal Bey, partisini kontrol altına almış olabilir ama seçmen nezdinde bir varlık gösteremiyor" ifadesinin kullanıldığı analizde, söz konusu gelişmelerin muhalefette sarsıntıya neden olduğunu hatta partililerin seçimi kaybetmekten bahsettiği belirtildi.

'Anketlerde İmamoğlu öndeydi' vurgusu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun anketlerde Kılıçdaroğlu'na göre daha önde olduğunu kaydeden gazete, İmamoğlu'nun yarıştan çekilmesiyle Kılıçdaroğlu'nun önünün açıldığını aktardı.

'Muhalefet, Erdoğan'ı tahtından kolay kolay indiremeyecek gibi görünüyor'

Akşener'in İmamoğlu dışında Mansur Yavaş'ı da desteklediğinin anlatıldığı haberde, "Yine de Akşener, onun uğruna her şeyi bir kenara bırakan hatta 15 milletvekilini ödünç vererek meclise girmesine yardımcı olan eski müttefiki Kılıçdaroğlu'na sırtını döndü. Bu nedenle pek çok kişi onun gerçek niyetini sorguluyor. Türk muhalefeti, Recep Tayyip Erdoğan'ı kolay kolay tahtından indiremeyecek gibi görünüyor" yorumunda bulunuldu.

Kaynak:Haber7