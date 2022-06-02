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Dünya Yunan lobisi harekete geçti: Türkiye karşıtı harita
Dünya

Yunan lobisi harekete geçti: Türkiye karşıtı harita

Yunan basınında yer alan haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışındaki temsilciliklerine Türkiye karşıtı 16 farklı harita gönderdiğini ve lobi faaliyetlerine ağırlık verilmesinin istendiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 19:39:00 -
Yunan lobisi harekete geçti: Türkiye karşıtı harita

Yunan basınında yer alan haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışındaki temsilciliklerine Türkiye karşıtı 16 farklı harita gönderdiği ifade edilerek, Bakanlığın yurtdışındaki Yunan diplomatları Türkiye karşıtı lobicilik ile görevlendirdiği aktarıldı. Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’nin son 50 yıldaki Yunanistan’a karşı tutumunu gösterdiği iddia edilen 16 haritanın yayınladığı haberde, söz konusu haritaların Yunanistan'ın yurtdışındaki daimi temsilciliklerine dağıtıldığı belirtildi.

Diplomatlara mektup

Haberde, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris’in ise diplomatlara ithafen yazdığı bir mektupta, Türkiye'nin tutumunu “revizyonist” olarak nitelendirdiği ve bu tutumun diplomatik kaynaklar vasıtasıyla diğer ülkelere anlatılması gerektiğini savunduğu aktarıldı.

Yurtdışındaki Yunan diplomatlara gönderilen raporda ayrıca, Mavi Vatan, Türkiye Libya Anlaşması, geçmişte yaşanan Kardak Krizi, Coğrafi Formasyonlar ve Türkiye’nin ürettiği silahlı insansız hava araçları konularının yer aldığı belirtildi.

 

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