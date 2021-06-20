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Gündem Yunan komutandan Ege'de provokasyon!
Gündem

Yunan komutandan Ege'de provokasyon!

Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros önceki gün silahtan arındırılmış olması gereken Ege adalarının üzerinde savaş uçağıyla şov yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 07:34:00 -
Yunan komutandan Ege'de provokasyon!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Brüksel’deki NATO Zirvesi sırasında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesinden sonra Türk-Yunan ilişkilerinde ılımlı bir ortam tesis edilmeye çalışılırken, Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros önceki gün Ege semalarında şov yaptı.

Floros, Larisa Hava Üssü’nde bir F-16 savaş uçağına binerek, 1923 Lozan Antlaşması gereğince silahtan arındırılmış olması gereken bazı Ege adaları üzerinde uçtu.

Floros, Yunan pilot Nikolaos Sialmas’ın, Ege’de 18 Haziran 1992’de bir Türk F-16’sı ile giriştiği ‘it dalaşı’nda kullandığı Mirage 2000 tipi savaş uçağının, Bozbaba adası açıklarında denize çakılması sonucu hayatını kaybetmesinin 29’uncu yılı dolayısıyla, Limni, Bozbaba ve Sakız adaları üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Floros, uçuşunu sosyal medya hesabından da paylaştı.

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Yorumlar

B. Oğlu

Kaşınıyor şerefsiz, yani gicişiyor, tahrik ederek kendini tatmin ediyor.Başkan da bir halt elinden gelmez zaten. Uçaktan inip gemiyle gelsin... buralara...
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deniz

ATMACA FÜZESİ SALLIYACAKSIN ANINDA DÜŞER FARKINDA DEĞİL DÜMBÜK YUNAN ULAN YUNAN ATMACA FÜZESİNDEN KRALI GELSE KURTULAMAZ HEDEFİ VURUR NEDEN Mİ LAZER GÜDÜMLÜ BİLDİĞİN FÜZELERDEN DEĞİL APTAL YUNAN
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